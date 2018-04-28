Встреча с Президентом. В День российского парламентаризма Владимир Путин провёл встречу с членами Совета законодателей страны. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где 112 лет назад начала работу 1 ГосДума. С рядом инициатив на встрече выступил спикер нашего облпарламента Владимир Киселёв.

Встреча с Президентом. В День российского парламентаризма Владимир Путин провёл встречу с членами Совета законодателей страны. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где 112 лет назад начала работу 1 ГосДума. С рядом инициатив на встрече выступил спикер нашего облпарламента Владимир Киселёв.(Санкт-Петербург)На встрече с законодателями Президент Российской Федерации еще раз рассказал о важности решения тех вопросов и проблем, которые он обозначил в своем Послании. В большинстве регионов уже созданы соответствующие рабочие группы. Особое внимание необходимо уделить развитию цифровой экономики.- Сегодня требуется гибкое, современное законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях, а это значит – расширение пространства свободы для предпринимательства, научного и творческого поиска, новаторства. Без этого ничего не получится, - подчеркнул Владимир Путин.На встрече с Советом законодателей страны от регионов прозвучало немало предложений. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв остановился на главной теме дня – развитии цифровой экономики. Он обратился к Президенту с рядом инициатив.Во-первых, было озвучено предложение о налоговых и других преференциях для отечественных разработчиков в сфере микроэлектроники и IT-технологий, организациям фундаментальной и прикладной науки, а также инновационным предприятиям при вузах.Во-вторых, Владимир Киселёв снова затронул тему цифрового неравенства. И предложил расширить пилотный федеральный проект по установке точек Wi-Fi в населенных пунктах, снизив требование к численности с 250 до 100 человек (сейчас их устанавливают в поселениях, где от 250 до 500 человек). Таким образом, можно будет существенно увеличить общее количество сел и деревень, где сможет появиться общественный интернет.Несколько предложений касалось деятельности операторов связи. Необходимость получения большОго количества разрешительной документации на строительство объектов связи, в том числе вышек, существенно затягивает процесс цифровизации регионов. Владимир Киселёв предложил внести в федеральный Градостроительный кодекс изменения, упрощающие эти процедуры. Одновременно попросил Президента ограничить тарифы арендной платы опор электропередач для прокладки кабелей связи.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Эти собственники-монополисты устанавливают достаточно высокую арендную плату за эти опоры линий электропередачи, соответственно, и операторы связи поднимают тарифы на интернет, на другие услуги связи, что дополнительным бременем ложится на наших граждан. Есть предложение, Владимир Владимирович, просьба поручить Правительству рассмотреть возможность регулирования тарифов при прокладке кабелей связи на аренду опор линий электропередачи".Владимир Путин достаточно быстро отреагировал на предложения законодателей, в том числе, по тем вопросам, которые озвучил спикер Заксобрания Владимирской области Владимир Киселёв.- По поводу модельного закона для операторов связи. Думаю, что тоже надо посмотреть, он лишним не будет. Это касается и злоупотреблений монопольным положением некоторых наших компаний, которые сдают в аренду свои объекты для операторов связи. Вы сказали о введении определённых ограничений, во всяком случае, тоже надо подумать над этим регулированием. Допускаю, что это будет целесообразно. Согласен. Сразу вам обещаю, что соответствующее поручение будет Правительству, - резюмировал Президент РФ Владимир Путин.Встречи главы государства с законодателями стали реальной дискуссионной площадкой, на которой представители регионов озвучивают самые актуальные проблемы территорий. Важно, что именно по итогам встреч с Президентом часть инициатив в скором времени воплощается в законы или же конкретные поручения Правительству.