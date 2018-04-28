Камешковская молодежь провела акцию направленную на профилактику ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области на постоянной основе продолжают проводить мероприятия по пресечению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Ежедневно в регионе инспекторы ДПС выявляют от 5 до 15 таких злостных нарушителей.Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в текущем году уже зарегистрирован ряд резонансных происшествий виновниками которых стали водители в нетрезвом состоянии.По итогам первого квартала число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения хоть и сократилось на 25,5%, зарегистрировано увеличение числа ДТП, причиной которых стало нетрезвое состояние водителей в Петушинском (с 1 до 3), Киржачском (с 2 до 3) и Ковровском (с 4 до 5) районах. Всего зарегистрировано 35 происшествий, в них травмы получили 50 человек, четверо погибли.Госавтоинспекцией области в рамках профилактики с конца марта реализуется социальная кампания «Общественный патруль». Мероприятия проходят во всех районах области. Так, 26 апреля на дорогах города сотрудники Госавтоинспекции Камешковскому района совместно с волонтерами колледжа сервиса и технологий провели акцию в рамках профилактических мероприятий «Общественный патруль».Ребята раздавали водителям листовки, напоминали им, как важно соблюдать правила дорожного движения и всегда находиться за рулем в трезвом состоянии. Транспортное средство уже само по себе является источником повышенной опасности, управление им в состоянии опьянения просто недопустимо. Пьяный за рулем – преступник, платой за пренебрежение ПДД может стать не только лишение прав, но и здоровье, а иногда даже человеческая жизнь.Автомобилистам приводили статистику автопроисшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии, по данным которой пьяные водители в восемь раз чаще оставляют свою жертву на дороге без оказания помощи и в 24 раза чаще наезжают на неподвижные предметы. Кроме того, содержание 0,3 г алкоголя в литре крови в сочетании с приемом лекарств повышает аварийность в 3 раза.Акция «Общественный патруль» продлится до 20 мая, в ее рамках пройдет еще ряд пропагандистских мероприятий.Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.Уважаемые участники дорожного движения! Если у вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД.