На проходящем в шведском Эстерсунде чемпионат мира по керлингу россияне Мария Комарова и Даниил Горячев пробились в финал соревнования в смешанных парах. В полуфинальном поединке российские керлингисты со счетом 6:4 одержали победу над сборной Южной Кореи.

На проходящем в шведском Эстерсунде чемпионат мира по керлингу россияне Мария Комарова и Даниил Горячев пробились в финал соревнования в смешанных парах. В полуфинальном поединке российские керлингисты со счетом 6:4 одержали победу над сборной Южной Кореи.В решающей игре Комарова и Горячев поборются за золотые медали мирового первенства с командой Швейцарии. Во втором матче 1/2 финала швейцарская пара одержала победу над соперниками из Канады – 7:5. Финал состоится в субботу вечером.На чемпионате мира российский дуэт в десяти матчах одержал восемь побед. Швейцария является действующим чемпионом турнира.Напомним, что тандем Комарова/Горячев заменил на текущем чемпионате мира другую пару россиян — Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который во время Олимпийских игр был обвинен в употреблении допинга.