Сирийцам нужно помочь очистить страну от террористов и восстановить все, что разрушила война. С таким призывом обратился министр иностранных дел России к своим коллегам из Ирана и Турции. В интересах Москвы, Тегерана и Анкары, чтобы Арабская Республика осталась единым государством, где все народности и религии получат равные права и смогут жить в мире

Сирийцам нужно помочь очистить страну от террористов и восстановить все, что разрушила война. С таким призывом обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров к своим коллегам из Ирана и Турции. В интересах Москвы, Тегерана и Анкары, чтобы Арабская Республика осталась единым государством, где все народности и религии получат равные права и смогут жить в мире, добавил глава внешнеполитического ведомства.Однако ряд стран Запада считает, что Сирию нужно разделить на части. Они мешают налаживать диалог между враждующими сторонами, сформировать конституционный комитет, даже несмотря на то, что эту идею одобрил и поддержал генеральный секретарь ООН, констатировал Лавров.В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен: решать сирийскую проблему можно только с помощью политики. А военное вмешательство в кризис незаконно.С турецким коллегой согласен и представитель Ирана Джавад Зариф. Он подтвердил, что прекратить войну в Сирии силой невозможно. Это только продлит страдания мирных граждан. Поэтому ставку надо делать на диалог.