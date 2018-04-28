Турция не против того, чтобы снять для россиян все ограничения на въезд в страну. Этот процесс идет поэтапно и требует согласования между спецслужбами обоих государств, заявил министр иностранных дел Республики Мевлют Чавушоглу.

Турция не против того, чтобы снять для россиян все ограничения на въезд в страну. Этот процесс идет поэтапно и требует согласования между спецслужбами обоих государств, заявил министр иностранных дел Республики Мевлют Чавушоглу. Однако в итоге нужно сделать так, чтобы граждане РФ могли посещать курорты Турции по внутренним паспортам.Сегодня министр иностранных дел Турции встретился с главами внешнеполитических ведомств России и Ирана. Основной темой переговоров стало урегулирование вооруженного конфликта в Сирии.