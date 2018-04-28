Обозреватель Bloomberg Илан
Лейк заявил, что Россию надо считать страной второго сорта. Кроме того,
журналист позволил себе сравнить нашу страну с термитом, который подтачивает международные
организации.
Обозреватель Bloomberg Илан
Лейк заявил, что Россию надо считать страной второго сорта. Кроме того,
журналист позволил себе сравнить нашу страну с термитом, который подтачивает международные
организации.
Лейк призвал Запад пристально следить за действиями России в
международных организациях. Он считает, что страна "слишком часто подрывает сами
институты".
В этой
связи обозреватель указывает на российское вето по вопросу химоружия в Сирии в
Совбезе ООН. По мнению аналитика, Москва "как термит" подтачивает
международные организации.
Также
журналист уверен, что Запад должен "гнать Россию" из комиссий, групп
и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права. "Когда
это сделать не получается, нужно следить за влиянием России и ее участием в
организациях... гораздо внимательнее, чем за другими странами. К России нужно
относиться как к члену международного сообщества второго сорта", – заяви Лейк.
Ранее официальный
представитель Госдепартамента США Ванесса Аккер заявила, что НАТО не ищет
конфронтации с Россией. По ее словам, представители североатлантического альянса
отметили, что на данный момент кроме нашей страны для них нет другой темы,
имеющей столь огромное значение.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция
нанесли ракетные удары по Сирии. Коалиция объяснила такое решение
действиями сирийского лидера Башара Асада, которого обвинили в применении
химического оружия против мирного населения.