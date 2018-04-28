Обозреватель Bloomberg Илан Лейк заявил, что Россию надо считать страной второго сорта. Кроме того, журналист позволил себе сравнить нашу страну с термитом, который подтачивает международные организации.

Обозреватель Bloomberg ИланЛейк заявил, что Россию надо считать страной второго сорта. Кроме того,журналист позволил себе сравнить нашу страну с термитом, который подтачивает международныеорганизации.Лейк призвал Запад пристально следить за действиями России вмеждународных организациях. Он считает, что страна "слишком часто подрывает самиинституты".В этойсвязи обозреватель указывает на российское вето по вопросу химоружия в Сирии вСовбезе ООН. По мнению аналитика, Москва "как термит" подтачиваетмеждународные организации.Такжежурналист уверен, что Запад должен "гнать Россию" из комиссий, группи комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права. "Когдаэто сделать не получается, нужно следить за влиянием России и ее участием ворганизациях... гораздо внимательнее, чем за другими странами. К России нужноотноситься как к члену международного сообщества второго сорта", – заяви Лейк.Ранее официальныйпредставитель Госдепартамента США Ванесса Аккер заявила, что НАТО не ищетконфронтации с Россией. По ее словам, представители североатлантического альянсаотметили, что на данный момент кроме нашей страны для них нет другой темы,имеющей столь огромное значение.Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франциянанесли ракетные удары по Сирии. Коалиция объяснила такое решениедействиями сирийского лидера Башара Асада, которого обвинили в применениихимического оружия против мирного населения.