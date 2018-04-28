«Ростелеком» подвёл итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён «Ростелекомом» в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему «Интернет вещей».

Ростелеком подвёл итоги регионального этапа VII международного конкурса журналистов и блогеров Вместе в цифровое будущее. Конкурс на лучший материал об инновационных технологиях и услугах и об их применении в разных сферах жизни учреждён Ростелекомом в 2012 году и проводится ежегодно. В 2017-2018 гг. конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia, которая учредила специальную номинацию для материалов на тему Интернет вещей.Основная идея конкурса – содействие объективному и качественному освещению деятельности отрасли телекоммуникаций и привлечение внимания к инновационным решениям. К участию приглашались представители региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа. Работы на конкурс можно было подать с ноября 2017 по март 2018 года. Победители определялись в четырёх номинациях: Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства), Радио и телевидение, Печатная пресса (газеты, журналы) и Социальные медиа (блогеры).Прошли модерацию и были допущены к оценке жюри 253 работы от представителей СМИ и блогеров Центрального федерального округа. Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором, федеральном этапе конкурса, итоги которого будут подведены 6 июня 2018 года в Москве. Главным призом для них станет поездка в Финляндию в штаб-квартиру Nokia.Большинство работ традиционно поступило от представителей печатной прессы, где и развернулась жесткая конкуренция между авторами 114-ти материалов. От представителей онлайн-СМИ было подано 73 работы, 43 – от тружеников эфира и 23 – от представителей сообщества блогеров. Самыми активными участниками стали представители медиа-сообщества Белгородской, Тульской и Ивановской областей. Для всех участников предусмотрена возможность скачать Сертификат участника в личном кабинете на сайте конкурса.Победителями регионального этапа конкурса в ЦФО стали:В номинации Печатная пресса:1 место: Марина Смолеева (Тамбов);2 место: Александра Петрухина (Калуга);3 место: поделили Елена Гридчина (Тамбов), Ксения Кабанова (Иваново), Марина Киселева (Владимир) и Ольга Такмазьян (Воронеж);В номинации Интернет-СМИ:1 место: Дмитрий Соколов-Сыромятников (Рязань);2 место: Наталья Боровкова (Воронеж);3 место: Наталия Новикова (Тула).В номинации Радио и телевидение:1 место: София Гафарова (Тула);2 место: Татьяна Данилова (Владимир);3 место: Юлия Олейникова (Белгород).В номинации Социальные медиа:1 место: Станислав Дитятев (Воронеж);2 место: поделили Михаил Шор (Иваново) и Василий Никитинский (Владимир);3 место: также поделено между Михаилом Летуевым (Вышний Волочек, Тверская область) и Валерием Гикавым (Старый Оскол, Белгородская область).Все победители получат ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала Центр ПАО Ростелеком.Подробная информация о конкурсе - на сайте .* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.