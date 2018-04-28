После трагедии в Кемерово правоохранители и эксперты взялись за объекты общественного питания. Деятельность столичных рестораторов подверглась разгромной критике. Некоторые популярные заведения признаны опасными для жизни и здоровья.

После трагедии в Кемерово правоохранителии эксперты взялись за объекты общественного питания. Деятельность столичных рестораторов подверглась разгромной критике. Некоторые популярные заведения признаныопасными для жизни и здоровья.Общественной палате Российской Федерации по инициативе члена Общественного совета при Главном управлении МВД АлександраХаминского, отвечающего за выявление и профилактику преступлений иадминистративных правонарушений в сфере экономики, прошел межведомственныйкруглый стол, посвященный безобразному состоянию сферы общественного питания встолице. В своем докладе, посвященном сверхдоходам в сфере общественногопитания за счет безопасности граждан и государства эксперт рассказал овыявленных в ходе масштабного мониторинга преступлениях в сфере экономики,общественного порядка, пожарной безопасности, налогообложения и санитарно-эпидемиологическогоблагополучия, оборота алкогольной продукции. Именно в Москве, где расположеныдесятки тысяч кафе, ресторанов, клубов и баров, иногда наблюдаются настоящие"букеты" многочисленных правонарушений: потребителей ведь миллионы.ГоворилХаминский о нарушении общественного порядка как в самих ресторанах, так и рядомс ними, на что часто жалуются жильцы близлежащих домов (вспомним, хотя бы,конфликты на Патриарших прудах); о незаконной продаже алкоголя, в том числеконтрафактного и фальсифицированного; о вовлечении несовершеннолетних вантисоциальный образ жизни, когда в заведения персоналом допускаются торговцынаркотиками и психоактивными веществами, а присутствие в клубах проститутокиграет только на руку владельцам, дополнительно зарабатывающим на этом; онезаконных постройках и перепланировках, увеличивающих площади ресторанныхзалов; о работе без чеков и утаивании средств от налогообложения; о никак неоформленных гастарбайтерах с поддельными медицинскими книжками; обантисанитарии, царящей на кухнях, и многих других нарушениях, на которые мы свами и сами, как потребители, почему-то считаем нормальным закрывать глаза.качестве примеров тех рестораторов, которые, фактически, зарабатывают набезопасности клиентов и прямом нарушении закона, присваивая сэкономленныесредства или осуществляя на них незаконные операции, в том числе коррупционногохарактера, только навскидку были названы с десяток самых модных заведенийМосквы.Например, по словам Хаминского,в так называемом закрытом клубе "Квартира", где не только подаются неизвестно,как и из чего приготовленные блюда, но и продается алкоголь, работают не толькобез лицензий, но и без необходимой регистрации. В "Сибири" посетителей вынуждают платитьза шампанское Dom Perignon по 35 тыс. руб. за бутылку, чтобы забронироватьстол, а деньги кладут в карман. Стрип-клуб "Эгоист Голд" на Спиридоновке –самый настоящий бордель. "Мумий Тролль Music Bar" и "16 Тонн" организовывают(как, впрочем, и многие другие) незаконную концертную деятельность: вместобилетов установленного образца выдают суррогаты типа ленточек, контрамарок илиштампов, а выручку присваивают и платят гонор артистам наличными.Есть еще примечательныйкластер, где можно наблюдать весь "ассортимент" преступлений и административныхправонарушений, свойственных потребительскому рынку – "Трехгорная мануфактура".Эксперт отметил, что складывается впечатление, будто на этой территории законыРоссийской Федерации не действуют вообще. Собственниками самого комплексазданий сформирована так называемая "служба безопасности", которая любымипутями, включая коррупцию и угрозы, занимается урегулированием вопросов сконтролирующими органами или недовольными клиентами. "Я даже не будуперечислять отдельные заведения: 100% из них – нарушители", – сказал Хаминский.Но есть и в прямом смысле словаопасные для жизни и здоровья заведения. К постройкам, находиться внутри которыхкрайне рискованно, эксперт отнес ресторан "Черетто", третий этаж которого –самострой; RoseBar, владельцы которого распорядились разобрать часть крышиздания 1910 года постройки и возвести всесезонный павильон; клуб Maybe, где тоже самое сделали на не приспособленной для этого крыше заводского корпуса;Bamboo.Bar, который пошел дальше своих коллег по цеху, не только построив снарушением всех мыслимых и немыслимых законодательных норм торговый объект, нои ухитрившись оформить это сооружение в собственность.Однако на фоне недавнихтрагических событий в Кемерово наибольшее внимание в докладе руководителярабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Хаминского привлеклине просто многочисленные, но, скорее, ставшие порочной общей практикой случаинесоблюдения требований пожарной безопасности, влекущие реальные риски жизни издоровью граждан. При этом эксперт отметил, что указанные правонарушениязачастую происходят при попустительстве должностных лиц, обязанных осуществлятьконтроль и надзор в установленной сфере в рамках должностных полномочий.В контексте злостного нарушениятребований пожарной безопасности – отсутствие автоматической системыпожаротушения, невыполнение требований к эвакуационным путям и выходам,отсутствие первичных средств пожаротушения, планов эвакуации и прочее. Были приведеныдва показательных примера. "Джаз-клуб Андрея Макаревича" (JAM Club), находящийсяв подвале, из которого в случае задымления или возгорания для посетителей иперсонала фактически исключена возможность выйти; и расположенный на 85-омэтаже башни "Око" в Москва-Сити, на высоте 354 метра над землей ресторан Ruski.Нарушений требований пожарной безопасности в нем не меньше, и деваться, случисьчто, тоже некуда. При этом в 2017 году владельцы уже привлекались кадминистративной ответственности за выявленные нарушения, однако устранять ихникто не собирается.Некоторые рестораны группыкомпаний Аркадия Новикова также попали в ряды нарушителей многочисленныхзаконодательно установленных норм по итогам проведенного мониторинга. По мнениюХаминского структура собственности в них настолько неоднородна, а у партнероввзгляды на некоторые аспекты управления отличаются столь кардинально, что некоторыезаведения можно ставить чуть ли не в пример, а деятельность других, как,например, "Кавказской пленницы", впору приостанавливать."Обдолбанная" и пьяная молодежь(в том числе подросткового возраста), кучкующаяся вечерами и ночами околоDeFAQto, CrazyDaisy и других подобных мест, по мнению члена Общественногосовета при ГУ МВД, тоже всем прекрасно известна. И после состоявшегося круглогостола владельцам явно не отвертеться от ответственности.ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в которую войдут должностныелица правоохранительных, контрольных и надзорных органов, а также представителиобщественных организаций и объединений, обладающих ресурсами для проведениямасштабных мониторинговых мероприятий. Город устал задыхаться в преступлениях иадминистративных правонарушениях, рассадниками которых с легкой рукирестораторов становятся даже позиционирующиеся, как места культурногопроведения досуга, заведения. От "бумажных войн" и правда уже пора переходить кделам реальным.