Сбербанк выходит на Яндекс.Маркет. Теперь торговую онлайн-площадку контролирует не только сам Яндекс. Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции Маркета на 30 млрд рублей. Сделку называют одной из крупнейших на российском IT-рынке.

Сбербанк выходит на Яндекс.Маркет. Теперь торговую онлайн-площадку контролирует не только сам Яндекс. Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции Маркета на 30 млрд рублей. Сделку называют одной из крупнейших на российском IT-рынке.Разрешение на создание совместного предприятия Антимонопольная служба выдала еще 4 апреля. Инвестиции в проект составят 60 млрд рублей. Все расходы поделили поровну. Управление также будет осуществляться на паритетных началах. В совет директоров войдут по три представителя от каждой компании."Компания Яндекс.Маркет, которая оценивается сторонами в 30 млрд рублей, получит еще 30 млрд рублей., которые она должна будет направить, чтобы развить компанию в полноценный market place.Перед компанией стоят амбициозные задачи, которые мы согласовали с компанией Яндекс как акционеры", — сообщил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.По условиям соглашения, Сбербанк выкупит вновь выпущенные акции Яндекс. Маркета на 30 млрд рублей. 10% от общего числа бумаг пойдёт на формирование опционов для поощрения сотрудников. Дальше, вероятно, архитектура интернет-сервиса начнет кардинально меняться. Другой станет логистика. По имеющейся информации, большинство товаров будут закупать заранее оптом. Это сделает их дешевле, снизится время доставки.Сейчас Яндекс. Маркет — один из самых крупных игроков рынка интернет-торговли в России. Годовой оборот компании — более 100 млрд рублей. На платформе можно приобрести платные приложения для смартфонов, услуги и товары производителей из России, Европы и Китая.Почти очевидно, что со временем Яндекс.Деньги станет базовым сервисом для оплаты всех покупок на Маркете. У крупных интернет ритейлеров принято рассчитывать на собственные платежные системы. Американский eBay, например, работает исключительно через PayPal. Есть и другие конкурентные преимущества.В первую очередь — наличие едва ли не самой крупной в России клиентской базы, которая теперь дополняется аналогичной базой Сбербанка. О предпочтениях потенциальных клиентов известно буквально все. В том числе о невысокой потребительской активности в Интернете. В год приходится не больше 4 интернет-заказов на человека. Средний показатель по СНГ — 8 интернет-заказов в год на одного покупателя.