В личных соревнованиях сотрудники ГУ МВД России по г. Москве завоевали две серебряных и одну бронзовую медали...

В Анапе с 24 по 28 февраля прошел лично-командный чемпионат МВД России по дзюдо, в котором приняли участие 529 сотрудников, представивших 53 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.Состав сборной ГУ МВД России по г. Москве был сформирован по итогам выступлений сотрудников в соревнованиях в течении 2017-2018 годов, а также подготовительных тренировочных мероприятий.В общекомандном зачете команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 5 место, набрав 290 очков. Лидером стала сборная ГУ МВД России по Краснодарскому краю (500 очков), на 2 месте ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (455 очков). 3 место - МВД по Республике Татарстан (365 очков).В личном первенстве сотрудники ГУ МВД России по г. Москве завоевали 3 медали.В весовой категории до 60 кг:2 место - Роберт Мшвидобадзе (Управление внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве).В весовой категории до 100 кг:2 место - Руслан Киселев (Управление внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД России по г. Москве).В весовой категории свыше 100 кг:3 место - Роман Бобиков (Управление внутренних дел на Московском метрополитене).Чемпионат был проведен в соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий МВД России на 2018 год.