В рамках хоккейного Евротура сборная России на стадионе Ховет встречалась с командой Швеции и проиграла Тре крунур со счетом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Это поражение стало для сборной России пятым подряд под руководством Ильи Воробьева.

В рамках хоккейного Евротура сборная России на стадионе "Ховет" встречалась с командой Швеции и проиграла "Тре крунур" со счетом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Это поражение стало для сборной России пятым подряд под руководством Ильи Воробьева.В составе скандинавской команды забитыми шайбами отличались Джон Норман, Лоуренс Пилут и Якоб Нильссон. Россияне смогли ответить сопернику единственной шайбой лишь на 54 минуте поединка, когда ворота Швеции поразил Алексей Бывальцев. Эта шайба стала для него дебютной в рядах национальной сборной.Следующим соперником сборной России станет команда Чехии. Матч состоится 29 апреля. Он станет заключительным для россиян на Шведских играх.