Контрольно-ревизионным подразделениям отведена важная роль в обеспечении, в частности, контроля за эффективным и целевым использованием финансовых и материальных ресурсов Министерства.

28 апреля 2018 года исполняется 82 года со дня создания контрольно-ревизионных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.В этот день в 1936 году приказом Народного Комиссариата внутренних дел СССР № 148 в состав финансового отдела НКВД введено «Ревизионное отделение», для которого проверки стали главной задачей. Несомненно, данный документ явился точкой отсчета создания контрольно-ревизионных подразделений, поскольку он предписывал выделить специальных лиц для проведения ревизий, которыми охватывать каждый орган-часть, предприятие, хозяйство или строительство не реже одного раза в год. Таким образом, с этого времени были образованы штатные контрольно-ревизионные органы и организация ревизионной работы начала осуществляться на плановой основе.Сегодня контрольно-ревизионные подразделения, наряду с Контрольно-ревизионным управлением МВД России, функционируют во всех МВД, ГУ(У) МВД России и подразделениях транспортной полиции на окружном и межрегиональном уровнях. Им отведена важная роль в обеспечении контроля за эффективным и целевым использованием финансовых и материальных ресурсов Министерства, повышении эффективности бюджетных расходов, профилактике нарушений финансовой и хозяйственной дисциплины.В поздравительной телеграмме Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев пожелал сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим, работникам и ветеранам контрольно-ревизионных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации крепкого здоровья, отличного настроения, неиссякаемой жизненной энергии, счастья, благополучия и успехов в службе!