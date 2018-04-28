Актриса Холли Берри посетила светское мероприятие, на котором с удовольствием позировала фотографам. 51-летняя кинодива появилась на публике в откровенном наряде.

Актриса Холли Берри посетила светское мероприятие, на котором с удовольствиемпозировала фотографам. 51-летняя кинодива появилась на публике в откровенномнаряде.Многие объективно отмечают, что всвои годы Холли выглядит минимум на 20 лет моложе. Звезда не стесняетсяпоказывать свое тело. Однако недавно своим откровенным платьем она недавнопродемонстрировала, что возраст обмануть невозможно.Берри 26 апреля посетила открытие ресторана Avra ​​в Беверли-Хиллз,сообщает Daily Mail. Но с нарядом немножко промахнулась.В черном стильном комбинезоне со шнуровкой, вырезкоторого открывал тело звезды почти до пупа, Берри выглядела великолепно,если бы не одно "но".В определенном ракурсе было видно,что грудь звезды все-таки подвластна возрастным изменениям и отменнойупругостью похвастаться не может. Но нашлись некоторые фанаты, которые похвалили актрису застоль смелый выбор одежды. Справедливости ради стоит отметить, что в целомфигура знаменитости просто шикарна.Напомним, в январе этого года Холли Берри шокировала на 49-й церемониинаграждения NAACP Image Awards своим нарядом. Судя по снимку, выложенному"женщиной-кошкой" в микроблог, она забыла надеть трусы. Голливудскиезвезды вообще часто грешат привычкой не носить нижнего белья. В подобном"недоразумении" не раз замечали красавицу Анджелину Джоли.