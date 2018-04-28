В Сети распространилось видео, на котором запечатлена Алла Пугачева. 69-летняя Примадонна дает урок в своей детской школе: показывает ребенку, как ему следует выступать – приплясывает, жестикулирует и подпевает.

В Сети распространилось видео, на котором запечатлена Алла Пугачева. 69-летняя Примадонна дает урок в своей детской школе: показывает ребенку, как ему следует выступать – приплясывает, жестикулирует и подпевает.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram некогда популярный исполнитель, а теперь один из педагогов в детской школе Аллы Пугачевой "Рецитал", воспитывающей новые музыкальные дарования, Михаил Гребенщиков опубликовал видео с одного из уроков.В ролике мальчик исполняет незабвенный хит Олега Газманова "Танцуй, пока молодой". Ребенок стоит на сцене, а возле подмостков пританцовывает Алла Пугачева. Примадонна внимательно следит за исполнением и дает ценные советы. При этом 69-летняя Алла одета, как девочка, в короткое клетчатое красное платье, черные колготы и тяжелые ботинки в тон. Завершали образ маленькая сумочка через плечо и шляпа.Пугачева, проследив за юным учеником, начала на собственном примере показывать, как ему следовало выступать. Артистка сделала несколько поворотов вокруг собственной оси, а затем начала бурно жестикулировать, давая понять, что маленькому певцу нужно не только самому зажигательно двигаться на сцене, но и заставлять танцевать зрителей в зале. "Творческий процесс", – коротко назвал происходящее Михаил Гребенщиков, который, к слову, тоже появился в кадре.Пользователи Сети немедленно отреагировали на публикацию. "Молодцы!!!!!! Успехов юным дарованиям!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Михаил, так вы по-прежнему в Команде? Очень рад! В том году были такие классные видео из Рецитала!", "Великая", – высказались поклонники.А вот в других социальных сетях, где быстро распространилось видео, оценки оказались неоднозначными. Рядом с положительными отзывами соседствовали и критические. "Да куда ей танцевать? Вся сгорбленная вон((", "Даааа... Ну и платье... Уж не девочка такие короткие носить...", "Пугачева все никак не уймется. Бабке под 70 а все пляшет", – прокомментировали зрители.