Начальник пожарного звена Сергей Генин,
которого обвинили в халатности при тушении пожара в кемеровском
торговом центре Зимняя вишня, написал из СИЗО письмо. В нем он
рассказал, что арест заставил его переосмыслить некоторые свои взгляды.
Начальник пожарного звена Сергей Генин,
которого обвинили в халатности при тушении пожара в кемеровском
торговом центре "Зимняя вишня", написал из СИЗО письмо. В нем он
рассказал, что арест заставил его переосмыслить некоторые свои взгляды.
Сергей
Генин поблагодарил в письме всех за поддержку. Пожарный рассказал, что в СИЗО
к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство
учреждения.
При этом мужчина признался,
что был в отчаянии, как только заехал в камеру. "У меня, в принципе,
все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехал
в камеру, был в шоке и в отчаянии,
но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие
стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное", – цитирует
строки из письма Генина пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.
Также пожарный написал, что арест заставил
его переосмыслить некоторые взгляды. "Какие-то ценности
у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя
был на грани после того… Это было, как будто
я тут же должен застрелиться", – написал он.
В обращении Генин отметил и то,
что не ожидал, что окажется в таком положении. В письме мужчина пишет, что надеется на скорое
возвращение домой и к работе. "Меня оправдают
и отпустят!" – уверен он.
По версии следствия,
Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправил на место трагедии
отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, а когда сам прибыл к зданию,
проигнорировал информацию о кратчайшем пути к заблокированным людям.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя
вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство
из них – дети.