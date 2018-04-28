Начальник пожарного звена Сергей Генин, которого обвинили в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, написал из СИЗО письмо. В нем он рассказал, что арест заставил его переосмыслить некоторые свои взгляды.

Начальник пожарного звена Сергей Генин,которого обвинили в халатности при тушении пожара в кемеровскомторговом центре "Зимняя вишня", написал из СИЗО письмо. В нем онрассказал, что арест заставил его переосмыслить некоторые свои взгляды.СергейГенин поблагодарил в письме всех за поддержку. Пожарный рассказал, что в СИЗОк нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководствоучреждения.При этом мужчина признался,что был в отчаянии, как только заехал в камеру. "У меня, в принципе,все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехалв камеру, был в шоке и в отчаянии,но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствиестало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное", – цитируетстроки из письма Генина пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.Также пожарный написал, что арест заставилего переосмыслить некоторые взгляды. "Какие-то ценностиу меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотябыл на грани после того… Это было, как будтоя тут же должен застрелиться", – написал он.В обращении Генин отметил и то,что не ожидал, что окажется в таком положении. В письме мужчина пишет, что надеется на скороевозвращение домой и к работе. "Меня оправдаюти отпустят!" – уверен он.По версии следствия,Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправил на место трагедииотряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, а когда сам прибыл к зданию,проигнорировал информацию о кратчайшем пути к заблокированным людям.Напомним, пожар в торговом центре "Зимняявишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинствоиз них – дети.