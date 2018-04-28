Компания Huawei взялась за активную разработку собственного аналога Android. Китайцы изучают запасной вариант на случай, если власти США запретят им закупать процессоры и другие комплектующие у американских фирм и лишат лицензии на платформу Google.

Компания Huawei взялась за активную разработку собственного аналога Android. Китайцы изучают запасной вариант на случай, если власти США запретят им закупать процессоры и другие комплектующие у американских фирм и лишат лицензии на платформу Google.Как сообщали СМИ на этой неделе, в отношении Huawei завело расследование министерство юстиции США. Регулятор выясняет, не нарушила ли компания условия санкционного режима, действующего в отношении Ирана. Предположительно, власти хотят узнать, насколько тесно владелец брендов Mate и Honor связан с правительством Китая и как это может повлиять на национальную безопасность.Huawei рискует стать второй китайской фирмой, которой будет отказано в сотрудничестве с американскими партнерами. Ранее в этом месяце право закупать процессоры Qualcomm и звуковые системы Dolby в течение семи лет утратила ZTE. Ей также грозит потеря лицензии на установку Android в США.Huawei задумалась о создании собственной мобильной ОС еще в 2012 году на фоне начатого в отношении компании расследования в США. "Мы разрабатываем собственную ОС из стратегических соображений, потому что мы не будем обречены, если нас лишат хлеба, не позволят использовать Android или Windows 8", — так, предположительно, говорил глава и основатель Huawei Рен Женфей на встрече руководством.Как сообщает SCMP со ссылкой на осведомленные источники, "подстраховочная" ОС так и не вышла — она не была настолько хороша, как Android, и для неё было создано не так много приложений. Под данным издания, новое расследование в США заставило Huawei вернуться к разработке платформы.∎СМИ: в США открыли расследование против Huawei читайте такжеОфициально в Huawei эти планы отрицают, заявляя, что "не планируют выпускать собственную ОС в обозримом будущем": "Мы концентрируемся на продуктах под управлением Android и принимает открытую позицию по отношению к мобильной ОС". "Huawei соблюдает все правовые нормы и действующие правила везде, где она действует, включая закон о контроле над экспортом, санкционные режимы, а также регламенты ООН, США и Евросоюза", — говорят в пресс-службе.