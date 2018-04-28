Один из создателей Google и глава компании Alphabet Сергей Брин опубликовал письмо, в котором выразил опасения по поводу развития систем искусственного интеллекта. В частности, бизнесмен поставил под сомнение безопасность современных технологий.

Один из создателей Google и глава компании Alphabet Сергей Брин опубликовал письмо, в котором выразил опасения по поводу развития систем искусственного интеллекта. В частности, бизнесмен поставил под сомнение безопасность современных технологий."Как технологии повлияют на занятость в разных секторах? Как понять, что у них "на уме"? Какие у них понятия о справедливости? Каким образом они могут манипулировать людьми? На эти вопросы необходимо найти ответы", — пишет Брин.Сооснователь Google отметил, что его компания не планирует отказываться от разработок новых технологических сервисов, однако скорость развития искусственного интеллекта не может его не беспокоить."Сегодня мы наблюдаем то, что можно назвать "технологическим ренессансом". Новые приложения, в которых применяется искусственный интеллект, появляются ежедневно. Наша задача – по возможности его обуздать", — отмечает бизнесмен.Ранее об опасности, которую может представлять искусственный интеллект, высказывался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.