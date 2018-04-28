В столичном Театре наций прошла торжественная церемония награждения победителей Государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018". Главный приз "Проект года"получила четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства.

В столичном Театре наций прошла торжественная церемония награждения победителей Государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018". Главный приз "Проект года"получила четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства.Премия "Инновация" присуждается за проекты, реализованные в 2017 году на территории России, - передает. В этом году в оргкомитет премии подали 375 заявок из более чем из 50 российских городов. Из них выбрали по пять лучших проектов в каждой из семи конкурсных номинаций: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект" и "Книга года: теория и история современного искусства".Уральская биеннале - один из крупнейших региональных международных художественных проектов, запущенных на территории РФ. Раз в два года биеннале разворачивается в крупных невыставочных пространствах Екатеринбурга и городах Свердловской области. Первая и вторая биеннале проходили на территории типографии "Уральский рабочий". Третья впервые показала городу гостиницу "Исеть" - уникальный памятник конструктивизма.Биеннале исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Используя современное искусство, биеннале интегрирует регион в мировой художественный контекст. Кураторы, художники, социологи и культурологи со всего мира рассказывают Урал по-новому. За годы работы в биеннале приняли участие более 70 стран и более 300 художников.Победителями в номинации "Куратор года" стали Мария Крамар и Карен Саркисов, получившие награду за мультидисциплинарный проект "Опыты нечеловеческого гостеприимства" (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства).Премию в номинации "Художник года" получил Владимир Логутов, представивший в центре современного искусства "Винзавод" выставку "Следующий уровень".Победителем в номинации "Новая генерация" стал Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities /Applications Group (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства).В номинации "Образовательный проект" награду получила музейная резиденция "Подросток+музей".Премии в номинации "Региональный проект" удостоена выставка "Обратно домой" в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород) - Артем Филатов.Премией в номинации "Книга года: теория и история современного искусства", учрежденной совместно с фондом "U-Art: Ты и искусство", отмечено издание "Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III", Станислав Шурипа.Премия "Инновация" также присуждалась в двух внеконкурсных номинациях: премию в номинации "За вклад в развитие современного искусства России" получил Иосиф Бакштейн, а ее обладателями в номинации "За поддержку современного искусства России" стали Владимир Смирнов и Константин Сорокин (Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина).Специальный приз (трехмесячная стажировка в парижской резиденции Cit internationale des Arts) в номинации "Новая генерация" присужден Французским институтом и посольством Франции в России при поддержке авиакомпании Air France Илье Федотову-Федорову за проект "Инстинкт сохранения".