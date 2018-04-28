Злоумышленник обратился в пункт проката и взял в аренду на автомобиль «Мерседес-Бенц». Затем он отключил систему, определяющую местонахождение автомобиля...
Оперативники Московского уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении иномарки.
В полицию обратился представитель одной из компаний по сдаче в аренду автомашин. Он сообщил о хищении автомобиля.
Как установили оперативники, злоумышленник обратился в пункт проката, внес залог и оформил аренду на автомобиль «Мерседес-Бенц», после чего уехал на нем. Затем он отключил систему, определяющую местонахождение автомобиля, и на связь больше не выходил.
Материальный ущерб составил более миллиона рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к данному противоправному деянию 31-летнего приезжего мужчины.
Следствием ОМВД России по району Арбат г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ « Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефонам: (495) 694-84-32 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве