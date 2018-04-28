Злоумышленник обратился в пункт проката и взял в аренду на автомобиль «Мерседес-Бенц». Затем он отключил систему, определяющую местонахождение автомобиля...

Оперативники Московского уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении иномарки.В полицию обратился представитель одной из компаний по сдаче в аренду автомашин. Он сообщил о хищении автомобиля.Как установили оперативники, злоумышленник обратился в пункт проката, внес залог и оформил аренду на автомобиль «Мерседес-Бенц», после чего уехал на нем. Затем он отключил систему, определяющую местонахождение автомобиля, и на связь больше не выходил.Материальный ущерб составил более миллиона рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к данному противоправному деянию 31-летнего приезжего мужчины.Следствием ОМВД России по району Арбат г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ « Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефонам: (495) 694-84-32 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве