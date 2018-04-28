На заседании рассмотрены вопросы организации безопасного передвижения учащихся при следовании по маршруту «дом-школа-дом»...

В заседании представителей родительской общественности ГБОУ Школы № 1454 Тимирязевского района приняли участие заместитель командира Отдельного батальона ДПС Северного округа г. Москвы подполковник полиции Борис Шутиков, старший госинспектор дорожного надзора майор полиции Александр Першин, а также инспекторы службы и представители администрации образовательной организации.На заседании, проводимом в формате «круглого стола», доведена статистика происшествий на территории района, рассмотрены вопросы организации безопасного передвижения учащихся при следовании по маршруту «дом-школа-дом» с учетом проблемных участков улично-дорожной сети района. Также родителям были продемонстрированы ролики по фактам дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние.По итогам встречи разработан план организации совместной деятельности родителей учащихся школы, педагогов и Госавтоинспекции округа в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.