Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы провели в школе-интернате № 102 необычное занятие по Правилам дорожного движения.

Инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы провели в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 102 необычное занятие по Правилам дорожного движения.Ребята, разделившись на команды, прошли несколько станций с различными испытаниями, на каждой из которых им предстояло продемонстрировать свои знания. Учащиеся не только повторили навыки безопасного поведения на проезжей части и во дворе, но и вспомнили виды дорожных знаков, а также пешеходных переходов. Участники каждой из команд с удовольствием приняли участие в викторине «Знатоки ПДД».Наибольший интерес и множество положительных эмоций у детей вызвала станция - «Я - инспектор ДПС», где ребята отвечали на вопросы связанные со службой в Госавтоинспекции, а в награду за правильные ответы полицейские продемонстрировали специальные технические средства и патрульный автомобиль дорожно-патрульной службы. Школьники смогли посидеть в служебной машине, включить проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.На каждой станции команды зарабатывали баллы, но победителя выявить не удалось, потому что все участники справились с заданиями на высшем уровне.