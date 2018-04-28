Злоумышленники ворвались в офис, где нанесли ножевое ранение в шею одному из сотрудников и телесные повреждения второму, после чего похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей и скрылись...

Оперативники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.В полицию поступила информация о том, что в помещение офиса одной из организаций, расположенной на Сосновой аллее Зеленограда, ворвались неизвестные мужчины. Нанеся ножевое ранение в шею одному из сотрудников и телесные повреждения второму, злоумышленники похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей, принадлежащие организации, после чего скрылись.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по различным адресам в Зеленограде и Московской области сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Ими оказались двое приезжих и житель Подмосковья в возрасте от 27 до 51 года.Как установило следствие, один из подозреваемых, неоднократно судимый 31-летний житель Московской области, ранее подрабатывал в данной организации и знал о наличии и хранении в офисе фирмы денежных средств. По его сигналу двое других злоумышленников ворвались в помещение, нанесли ранения потерпевшим, после чего похитили денежные средства и скрылись.По данному факту Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31