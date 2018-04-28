Охранник супермаркета в вечернее время привязал скотчем к стулу одну из работниц магазина и похитил из кассы 700 тысяч рублей...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Зябликово задержали бывшего охранника магазина по подозрению в открытом хищении 700 тысяч рублей из кассы торгового предприятия.В отдел полиции поступило сообщение о грабеже от работницы продуктового магазина, расположенного в Задонском проезде. По словам потерпевшей, в вечернее время сотрудник охраны указанного магазина привязал ее скотчем к стулу и похитил из кассы денежные средства. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний приезжий, работавший в магазине охранником.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22