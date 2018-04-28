В эти выходные важно
не поддаваться тенденции закопаться в обидах и не пестовать их внутри себя. Помните,
что основной итог подобного поведения плох в первую очередь для вас, а вовсе не
для обидчика.
В эти выходные важно
не поддаваться тенденции закопаться в обидах и не пестовать их внутри себя. Помните,
что основной итог подобного поведения плох в первую очередь для вас, а вовсе не
для обидчика.
“Есть риск испортить
себе выходные. Если даже в отместку вы сумеете качественно подпортить их тому, кто,
как вам кажется, виноват в вашем плохом настроении, это никак не отменяет факта
испорченного свободного времени лично для вас”, – рассказала
Очень плохим вариантом
также будет проглотить обиду и запихнуть их куда-то вглубь себя, в специальный "чуланчик"
подсознания. Такие обиды, кажущиеся надежно спрятанными и почти забытыми, могут
отравлять жизнь долгое время Не допускайте подобного "сбора мусора" внутри себя. “Если вы не можете просто не придавать
значения тому поводу, что вызвало в вас обиду, то просто поговорите с обидчиком
на эту тему, а не дуйтесь в уголке”, – посоветовала эксперт.