В эти выходные важно не поддаваться тенденции закопаться в обидах и не пестовать их внутри себя. Помните, что основной итог подобного поведения плох в первую очередь для вас, а вовсе не для обидчика.

В эти выходные важноне поддаваться тенденции закопаться в обидах и не пестовать их внутри себя. Помните,что основной итог подобного поведения плох в первую очередь для вас, а вовсе недля обидчика.“Есть риск испортитьсебе выходные. Если даже в отместку вы сумеете качественно подпортить их тому, кто,как вам кажется, виноват в вашем плохом настроении, это никак не отменяет фактаиспорченного свободного времени лично для вас”, – рассказалаОчень плохим вариантомтакже будет проглотить обиду и запихнуть их куда-то вглубь себя, в специальный "чуланчик"подсознания. Такие обиды, кажущиеся надежно спрятанными и почти забытыми, могутотравлять жизнь долгое время Не допускайте подобного "сбора мусора" внутри себя. “Если вы не можете просто не придаватьзначения тому поводу, что вызвало в вас обиду, то просто поговорите с обидчикомна эту тему, а не дуйтесь в уголке”, – посоветовала эксперт.