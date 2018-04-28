Россиянам придется больше работать, меньше отдыхать – и меньше зарабатывать. Своим мнением о перспективе повышения пенсионного возраста поделился независимый эксперт.

Россиянам придется больше работать, меньше отдыхать – именьше зарабатывать. Своим мнением о перспективе повышения пенсионного возрастаподелился независимый эксперт.Повышение пенсионного возраста едва ли станет позитивнымизвестием для россиян. По большому счету, это означает, что они будут меньшезарабатывать, считает независимый экономист Антон Шабанов. По его словам, людямпридется больше работать и меньше отдыхать – за те же деньги.С другой стороны, это, конечно, поможет – хотя бы на первыхпорах – дефицитному бюджету Пенсионного фонда. Хотя и тут возникает вопрос – адоживают ли работники до этого возраста? Повышение порога может привести ктому, что нечистые на руку компании станут активно рассчитываться со своимисотрудниками по "серым" схемам. Ведь какой смысл перечислять за нихналоги в фонд, если, возможно, людям вовсе не придется платить, приводит мнение эксперта "Пятый канал".Как писали Dni.Ru, в России в скором временибудет увеличен пенсионный возраст. По словам премьер-министра России ДмитрияМедведева, необходимость реформы обусловлена увеличением продолжительностижизни россиян.Ранее эксперты Внешэкономбанка подготовили сценарий экономического развития России на ближайшие три года. Старт пенсионной реформы назначили на 2020 год. Возраст выхода россиян на заслуженный отдых будет повышаться постепенно – на шесть месяцев каждый год.Премьер-министр напомнил, что нынешние сроки выхода напенсию установили еще в 1930-е годы. Тогда средний срок жизни не превышал 40лет. Теперь люди живут гораздо дольше – так что, по мнению Дмитрия Медведева,время для пенсионной реформы настало.