На территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 8 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек травмированы. Выявлено 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Фрунзенский районПо предварительной информации, 27.04.2018 г. в 13:30 в г. Владимир на улице Куйбышева напротив дома 17 водитель автомобиля Шкода – Октавия, 1965 г.р., при выезде на автодорогу М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю ГАЗ – 3102 под управлением водителя, 1951 г.р., который двигался по правой полосе. В результате ДТП пассажир а/м ГАЗ – 3102, 1955 г.р., с диагнозом: закрытая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки, закрытый перелом 6, 7 ребра слева, левосторонний гемоторакс – госпитализирован в БСП г.Владимира.2.Камешковский районПо предварительной информации, 27.04.2018 г. в 11:00 на 229 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Опель-Астра, 1991 г.р., совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем КАМАЗ-65115-62 под управлением водителя, 1988 г.р. В результате ДТП водитель а/м Опель-Астра с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – госпитализирован.3.Собинский районПо предварительной информации, 27.04.2018г. в 14:55 в г. Собинка на улице Ленина напротив дома 31, водитель, 1976 г.р., управляя мотоциклом Орион-Грифон – 125 совершил падение на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: закрытый перелома верхней трети большой берцовой кости – госпитализирован.4.Фрунзенский районПо предварительной информации, 27.04.2018 г. в 15:15 в г. Владимир на улице Большая Нижегородская напротив дома 77 водитель автомобиля Киа-Рио, 1952 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном прямом направлении автомобилю ЛАДА-217230 под управлением водителя, 1987 г.р. В результате ДТП водитель а/м ЛАДА – 217230 с диагнозом: ушибы – осмотрен бригадой «03» на месте; пассажир а/м Киа – Рио, 1947 г.р., с диагнозом: ушибы – осмотрен бригадой «03» на месте.5.Вязниковский районПо предварительной информации, 27.04.2018 г. в 16:00 на 291 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля МАЗДА – 6, 1974 г.р., совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем Ивеко – Стралис с полуприцепом Шмитц под управлением водителя, 1959 г.р. В результате ДТП пассажир а/м МАЗДА – 6, 1992 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно.6.Петушинский районПо предварительной информации, 27.04.2018 г. в 15:07 на 105 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Хендай – Солярис, 1963 г.р., при выезде на главную дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Ман под управлением водителя, 1960 г.р. В результате ДТП водитель а/м Хендай – Солярис с диагнозом: СГМ, ЧМТ, ушиб мягких тканей правого плечевого сустава – амбулаторно.7.Собинский районПо предварительной информации, 27.04.2018г. в 19:55 на 156 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Хендай-Соната при движении в сторону г. Владимир при перестроении с левой полосы на правую совершил наезд на остановившийся на проезжей части автомобиль Вольво FH12 с полуприцепом Когель под управлением водителя, 1963 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Хендай – Соната, 1974 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, перелом правой голени госпитализирован.