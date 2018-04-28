Несколько дней назад Украина анонсировала создание так
называемой крымской полиции, которая будет располагаться на границе с
полуостровом. По мнению общественного деятеля Геннадия Сивака, фактически Киев
создает новую спецслужбу для шпионажа за крымчанами.
Несколько дней назад Украина анонсировала создание так
называемой крымской полиции, которая будет располагаться на границе с
полуостровом. По мнению общественного деятеля Геннадия Сивака, фактически Киев
создает новую спецслужбу для шпионажа за крымчанами.
"Эта структура просто называется крымской полицией. На самом
деле выстраивается система, альтернативная СБУ (Служба безопасности Украины. -
Прим.Ред.)", – цитирует Сивака издание "ПолитНавигатор". По его
словам, на границе Украины с полуостровом выстраиваются новые административные
здание, которые предназначаются специально для новой полиции.
Эксперт отметил, что заниматься "крымская полиция"
будет контролем на границе, созданием базой данных крымчан. "Подход такой:
если ты жил на территории Крыма и имеешь крымскую прописку, значит, у тебя
стопроцентно есть российский паспорт", – сказал аналитик. По его словам,
новая служба будет отслеживать передвижение жителей полуострова, адреса их
проживания, место работы родственников и прочее.
Напомним, ранее на Украине объявили о наборе патрульных в
отделения полиции по Крыму и Севастополь. Всего требуется 60 человек.
По словам руководителя нацполиции Незалежной Сергея Князева,
главное управление национальной полиции по полуострову работает еще с 2015
года. Патрульные будут дежурить на ведущих в Крым дорогах. После
укомплектования двух отделов новобранцы пройдут курс четырехмесячного обучения,
затем заступят на службу на постоянной основе.