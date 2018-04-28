Несколько дней назад Украина анонсировала создание так называемой крымской полиции, которая будет располагаться на границе с полуостровом. По мнению общественного деятеля Геннадия Сивака, фактически Киев создает новую спецслужбу для шпионажа за крымчанами.

Несколько дней назад Украина анонсировала создание такназываемой крымской полиции, которая будет располагаться на границе сполуостровом. По мнению общественного деятеля Геннадия Сивака, фактически Киевсоздает новую спецслужбу для шпионажа за крымчанами."Эта структура просто называется крымской полицией. На самомделе выстраивается система, альтернативная СБУ (Служба безопасности Украины. -Прим.Ред.)", – цитирует Сивака издание "ПолитНавигатор". По егословам, на границе Украины с полуостровом выстраиваются новые административныездание, которые предназначаются специально для новой полиции.Эксперт отметил, что заниматься "крымская полиция"будет контролем на границе, созданием базой данных крымчан. "Подход такой:если ты жил на территории Крыма и имеешь крымскую прописку, значит, у тебястопроцентно есть российский паспорт", – сказал аналитик. По его словам,новая служба будет отслеживать передвижение жителей полуострова, адреса ихпроживания, место работы родственников и прочее.Напомним, ранее на Украине объявили о наборе патрульных вотделения полиции по Крыму и Севастополь. Всего требуется 60 человек.По словам руководителя нацполиции Незалежной Сергея Князева,главное управление национальной полиции по полуострову работает еще с 2015года. Патрульные будут дежурить на ведущих в Крым дорогах. Послеукомплектования двух отделов новобранцы пройдут курс четырехмесячного обучения,затем заступят на службу на постоянной основе.