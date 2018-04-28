Бессмертный подвиг целого поколения. Меньше двух недель до Дня Победы. По традиции в этот праздник владимирцы будут поздравлять ветеранов и вспоминать тех, кто не вернулся из сражений Великой Отечественной. О том, как готовятся к празднику жители нашего города и как пройдёт в этом году традиционная акция памяти Бессмертный полк - расскажет Маргарита Махрова.

Бессмертный подвиг целого поколения. Меньше двух недель до Дня Победы. По традиции в этот праздник владимирцы будут поздравлять ветеранов и вспоминать тех, кто не вернулся из сражений Великой Отечественной. О том, как готовятся к празднику жители нашего города и как пройдёт в этом году традиционная акция памяти "Бессмертный полк" - расскажет Маргарита Махрова.В этих лицах история целого поколения. Фотографии учеников и педагогов школы №1 города Владимира, которые сражались на фронтах Великой Отечественной - настоящие сокровища для школьного музея. Материалы буквально по крупицам собирали из семейных архивов. Юрий Рыжов ушёл на войну в 17 с половиной лет и дошёл до Польши, получив несколько ранений. Всю жизнь вспоминал, как на фронте его берёг табачный кисет, подаренный другом Вениамином Матвеевым.Нина Власова, руководитель музея истории школы № 1 г. Владимира: "Тот думал, что наверное, в том кисете табачок, потому что к тому времени уже начинал покуривать. Но Вениамин объяснил, что нет, в нём горсть владимирской земли, которую ему привезла мать, когда он лежал в госпитале. Начались бои и в одном из сражений Рыжов был ранен. Задели Юрию Васильевичу ногу и вот он опустил руку в карман и нащупал там этот кисет".Юрий был уверен, что от смертельного ранения его спас подарок друга, только в госпитале узнал, что сам Вениамин погиб в бою. С помощью музея школьников воспитывают на историях конкретных участников Великой Отечественной. Истории настоящих героев иногда рассказывают и сами ученики. Вера, Саша и Надя Трихаевы, например, по рассказам родных знают о двух своих прадедушках. Алексей Васильевич Кондратьев был рядовым. В июне 1942 пропал без вести.Александра Трихаева, правнучка М. Сафронова и А. Кондратьева: "Его призвали на войну в первые месяцы войны. По словам его сына, который читал его письма, было известно, что они шли с одной винтовкой на пятерых человек".Только потом родные узнали, что их солдат погиб под Смоленском и был похоронен в братской могиле. Второй герой семьи - Михаил Сафронов. Военный путь начал ещё в Финскую кампанию и стал офицером.Вера Трихаева, правнучка М. Сафронова и А. Кондратьева: "Он прошёл всю войну от начала до конца. Он был разведчиком, поэтому все сведения о нём засекречены, а дома он ничего не рассказывал, по словам бабушки. У нас сохранилось благодарственное письмо от командующего войсками, где он служил с личной подписью Маршала Рокоссовского".Сергей Трихаев, внук М. Сафронова: "Это награды моего деда Сафронова Михаила Михайловича. В основном здесь медали, но самая главная и ценная - Орден Великой Отечественной 2 степени, которую он получил за выполнение боевого задания".В этом году 9 мая с портретами своих героев в руках Трихаевы всей семьёй пойдут в "Бессмертном полку". Акция памяти, которую придумали в Томске теперь объединяет всю Россию и разные страны мира. В этом году "Бессмертный полк" вновь соберётся и во Владимире. В День Победы с 9 утра на Садовой площади, у Областной филармонии начнут формировать колонны. А в 10 утра полк с портретами своих героев пройдёт до площади Победы.