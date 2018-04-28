На юге Германии сошли с рельсов локомотив и два вагона товарного поезда. Это привело к нарушению движения пригородных электричек на отрезке между Мюнхеном и городом Мюльдорф-ам-Инн (Бавария).

На юге Германии сошли с рельсов локомотив и два вагона товарного поезда. Это привело к нарушению движения пригородных электричек на отрезке между Мюнхеном и городом Мюльдорф-ам-Инн (Бавария).Как сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную полицию, ЧП случилось минувшей ночью на перевалочной станции Мюнхен-Рим. В результате аварии никто не пострадал. Однако ущерб оценивается в миллионы евро.Предположительно, до вторника будет ограничено движение поездов на этом участке железной дороги. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.