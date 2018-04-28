Ребята узнали много интересного о нелегкой, но интересной службе сотрудников разных подразделений.

В Гусе-Хрустальном учащиеся седьмого класса средней общеобразовательной школы №15 посетили музей истории Гусевской полиции.В ходе экскурсии представитель ветеранской организации Людмила Быкова познакомила ребят с историей Министерства внутренних дел, историей образования и становления милиции в Гусь-Хрустальном районе. Также она рассказала посетителям музея о действующих подразделениях в полиции, сотрудниках, которые проходили службу в разное время, о тех, кто служил в горячих точках и семейных династиях. Особое внимание было уделено тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и после этого вступил в ряды стражей порядка.С интересом гости рассматривали экспонаты, образцы одежды, боевые награды, первые радары, фотографии разных лет, технические предметы, которыми пользовались в работе сотрудники экспертно-криминалистической службы, перечитывали исторические документы, задавали вопросы о работе органов внутренних дел.В завершении встречишкольники поблагодарили ветерана МВД Людмилу Быкову за то, что они узнали множество фактов и событий из истории городской милиции. Приобщившись к непростой, но интересной истории, узнав о нелегких буднях сотрудников, школьники почерпнули для себя много полезного и осознали всю важность и необходимость работы стражей правопорядка. Некоторые из них задумались о том, чтобы в будущем связать свою жизнь со службой в полиции.