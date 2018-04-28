В Китае возле одной из школ уезда Минчжи несовершеннолетний подросток напал с ножом на учащихся младших классов. Преступник убил семь человек и ранил еще девятнадцать. Большинство его жертв составили девушки.

В Китае возле одной из школ уезда Минчжи несовершеннолетний подросток напал с ножом на учащихся младших классов. Преступник убил семь человек и ранил еще девятнадцать. Большинство его жертв составили девушки, сообщает Express.По данным полиции, нападавший незадолго до инцидента был отчислен из учебного заведения. Власти утверждают, что его мотивом могла стать "месть школе и обществу".突发【陕西榆林米脂县发生恶性砍学生事件！】今日下午19点左右，米脂县某中学附近发生恶性事件，多名初中学生在放学路上被人砍伤，有学生被砍身亡。目前，嫌疑人已被警方控制。当地市县两级公安部门正在紧急处理。 pic.twitter.com/jv0X2Iohsa