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<a href="http://33live.ru/novosti/28-04-2018-v-moskve-prodayut-samyj-redkij-i-roskoshnyj-mercedes-g-class-ochen-dorogo.html" target="_blank">В Москве продают самый редкий и роскошный Mercedes G-Class (очень дорого!)</a> - Роскошный и эпатажный внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet вышел на рынок, казалось бы, совсем недавно и весь тираж в 99 экземпляров разошелся как горячие пирожки. И вот один из экземпляров с пробегом снова появился в продаже, причем в Москве. И он стоит очень дорого.