Отец и мать ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию своей 15-летней дочери, являющейся с детства инвалидом второй группы...

В ходе проверки полученной информации инспектором по делам несовершеннолетних МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержаны родители 15-летней девочки по подозрению в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своего ребенка.Сотрудники полиции установили, что 54-летний отец и 49-летняя мать ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, являющейся с детства инвалидом второй группы. Как стало известно полицейским, девочка в силу своего физического и психического состояния лишена возможности самостоятельно заботиться о себе. При этом родители регулярно злоупотребляли спиртными напитками, жестоко обращались с ребенком, не обеспечивали девочку необходимым количеством продуктов питания и лекарственных препаратов, необходимых для поддержания здоровья дочери, оставляли ее на длительное время без присмотра.Ранее отец и мать девочки привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних». Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.Отделом дознания МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79