Пост одного из пользователей соцсетей взбудоражил британскую
общественность. Снимок Кейт Миддлтон, выходящей из больницы с ребенком на
руках, сравнили в кадром из известного триллера. Оказалась, что герцогиня
Кембриджская в точно таком же платье, как и героиня фильма Ребенок
Розмари.
Пост одного из пользователей соцсетей взбудоражил британскую
общественность. Снимок Кейт Миддлтон, выходящей из больницы с ребенком на
руках, сравнили в кадром из известного триллера. Оказалась, что герцогиня
Кембриджская в точно таком же платье, как и героиня фильма "Ребенок
Розмари".
Красное платье с белым кружевным воротником привело в ужас
наблюдателей. В таком наряде щеголяет Розмари в сцене с новорожденным младенцем
на руках. "И дело-то ведь не в платье, а в ребенке", – задумались
подписчики разоблачителя. "Какой ужас!", – распереживалась женская
часть комментаторов.
Триллер "Ребенок Розмари" Романа Полански вышел на
экраны в 1968 году. Главная героиня фильма в исполнении Мии Фэрроу тяжело переносит
беременность и подозревает, что ее ребенок – дитя дьявола, которого хотят
использовать соседи-сатанисты.
Платье для Миддлтон сшила британский модельер Дженни Пакхем.
Герцогиня Кембриджская на многих торжественных мероприятиях появляется именно в
ее нарядах. Пакхем была автором платьев, в которых Кейт выходила к журналистам
после рождения принца Джорджа и принцессы Шарлотты. "Вот к чему приводит
незнание классики кинематографа!", – возмущаются пользователи по поводу
последнего творения модельера.
Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, родила третьего ребенка
23 апреля. Луи Артур Чарльз стал пятым в очереди на британский престол.
Герцогиня вышла к журналистам с ребенком на руках уже через несколько часов
после родов.