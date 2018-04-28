Пост одного из пользователей соцсетей взбудоражил британскую общественность. Снимок Кейт Миддлтон, выходящей из больницы с ребенком на руках, сравнили в кадром из известного триллера. Оказалась, что герцогиня Кембриджская в точно таком же платье, как и героиня фильма Ребенок Розмари.

Пост одного из пользователей соцсетей взбудоражил британскуюобщественность. Снимок Кейт Миддлтон, выходящей из больницы с ребенком наруках, сравнили в кадром из известного триллера. Оказалась, что герцогиняКембриджская в точно таком же платье, как и героиня фильма "РебенокРозмари".Красное платье с белым кружевным воротником привело в ужаснаблюдателей. В таком наряде щеголяет Розмари в сцене с новорожденным младенцемна руках. "И дело-то ведь не в платье, а в ребенке", – задумалисьподписчики разоблачителя. "Какой ужас!", – распереживалась женскаячасть комментаторов.Триллер "Ребенок Розмари" Романа Полански вышел наэкраны в 1968 году. Главная героиня фильма в исполнении Мии Фэрроу тяжело переноситбеременность и подозревает, что ее ребенок – дитя дьявола, которого хотятиспользовать соседи-сатанисты.Платье для Миддлтон сшила британский модельер Дженни Пакхем.Герцогиня Кембриджская на многих торжественных мероприятиях появляется именно вее нарядах. Пакхем была автором платьев, в которых Кейт выходила к журналистампосле рождения принца Джорджа и принцессы Шарлотты. "Вот к чему приводитнезнание классики кинематографа!", – возмущаются пользователи по поводупоследнего творения модельера.Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, родила третьего ребенка23 апреля. Луи Артур Чарльз стал пятым в очереди на британский престол.Герцогиня вышла к журналистам с ребенком на руках уже через несколько часовпосле родов.