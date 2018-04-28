Злоумышленники через Интернет реализовывали контрафактный товар. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 1,4 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции...

Направлено в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по факту торговли немаркированной алкогольной продукцией на территории столичного региона.В ходе отработки полученной информации и реализации комплекса оперативных мероприятий на территории Новой Москвы сотрудники полиции задержали троих участников группы, в том числе организатора противоправной деятельности.Как было установлено, злоумышленники посредством сети Интернет реализовывали контрафактный товар. В арендуемых ими нежилых помещениях сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 1,4 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции.Следственным управлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».Троим фигурантам уголовного дела в возрасте от 29 до 45 лет предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38