28.04.2018

2018-04-28 13:25:31

В Волгоградской области в ДТП погиб начальник уголовного розыска

Легковой автомобиль Kia Rio врезался в грузовик Mercedes Benz на 27-м километре трассы Волга – Новая Ладога в Волгоградской области, передает телеканал "". Водитель легковушки – начальник уголовного розыска УМВД России по региону Сергей Головкин – погиб на месте от полученных травм. В автомобиле находился также егшо восьмилетний сын. Мальчика доставили в больницу.