До года 2018 года ввода миротворцев ООН в Донбасс не будет. Такие решения принимают не менее чем за полгода, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

До года 2018 года ввода миротворцев ООН в Донбасс не будет. Такие решения принимают не менее чем за полгода, считает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.Она считает преждевременными разговоры об отправке миротворцев на Украину в течение ближайших месяцев. Ввода ооновских "голубых касок" в Донбасс добивается Киев. Идею поддержал президент России Владимир Путин, правда, с оговоркой: целью миротворческой миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.Киев добивается размещения миротворцев ООН на территории Луганской и Донецкой народных республик вплоть до российской границы и противится их присутствия на территории оставшихся под Киевом частей Луганской и Донецкой областей.Киев начал военную операцию против Донецка и Луганска в апреле 2014 года. Так Киев пытался "навести конституционный порядок" на территории, жители которой не признали результатов февральского государственного переворота. Жители Крыма и Севастополя после февральского госпереворота провели референдумы. На них подавляющее большинство севастопольцев и крымчан проголосовали за возвращение в состав России.Украинская военная кампания в Донбассе была названа "антитеррористической операции" – АТО. По данным ООН, жертвами конфликта стали до 10 тысяч человек. Кроме того, еще почти тысяча участников проведения АТО покончили жизнь самоубийством.