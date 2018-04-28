Девиз этого года - За достойный труд, за справедливую социальную политику!.

Первого мая во Владимире отметят праздник Весны и Труда. Девиз этого года - "За достойный труд, за справедливую социальную политику!". В первомайской акции примут участие первые лица города и области, депутаты ГосДумы РФ, Законодательного Собрания, члены Совета федерации, представители муниципальных образований, трудовых коллективов, профсоюзных организаций, общественных объединений, политических партий, молодежь, ветераны и почетные жители города. В 10 утра они соберутся у Золотых ворот и проследуют до Соборной площади, где состоится митинг-концерт.Напомним, в связи с проведением шествия будет ограничено движение всех видов транспорта. С 09.30 до 12.00 нельзя будет проехать по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Объезд будет производиться по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.