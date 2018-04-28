Спикер Госдумы посетил в своем избирательном округе в Саратовской области несколько знаковых стройплощадок. В поселке Солнечный-2 Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства школы, рассчитанной на 1100 учащихся.

Спикер Госдумы посетил в своем избирательном округе в Саратовскойобласти несколько знаковых стройплощадок. В поселке Солнечный-2 ВячеславВолодин ознакомился с ходом строительства школы, рассчитанной на 1100 учащихся.Глава Госдумы и губернатор региона Валерий Радаев побывали на строительствеважного социального объекта. Сейчас там идет разработка котлована с установкойпробных свай. Володин напомнил, что уже сейчас необходимо решить вопрос сназначением руководителя новой школы, который будет контролировать процесс строительства."Важно приступить к формированию педагогического коллектива.Школа будет большая, скоро можно будет начинать и запись ее будущих учеников",– подчеркнул спикер.На встрече с родителями будущих учеников Володин обсудил вопросы контроля со стороны жителей завозведением школы. "Очень ждем эту школу. Мы так благодарны вам заподдержку", – сказали жители.Они обратились к спикеру с вопросом по транспортной доступности:продлению автобусных маршрутов в микрорайон, где возводится школа. ГубернаторВалерий Радаев подчеркнул, что соответствующее поручение уже дано руководствугорода и Минтранса: после майских праздников маршруты автобусов будет продлены.Председатель Госдумы отметил важность завершения строительства всрок, то есть до конца года. "Необходимо к сентябрю завершить возведениездания, сделать благоустройство в октябре, в ноябре закончить отделочные работыи в декабре сдать объект", – сказал Володин.О необходимости новой школы в двух микрорайонах поселка жители говорилина встрече с Вячеславом Володиным в феврале 2018 года. Тогда было приняторешение о строительстве учебного заведения. Спикер взял вопрос на личный контроль.Средства на строительство учебного учреждения выделяются изрезервного фонда правительства, объем бюджетных ассигнований составляет почти800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.Отметим, что спикер Госдумы часто бывает в своем родном регионе ипомогает жителям решать важные социальные проблемы. В частности, серьезныерешения были приняты относительно обманутых дольщиков, которые потеряли своиденьги, вложившись в строительство жилья.