Спикер Госдумы посетил в своем избирательном округе в Саратовской
области несколько знаковых стройплощадок. В поселке Солнечный-2 Вячеслав
Володин ознакомился с ходом строительства школы, рассчитанной на 1100 учащихся.
Спикер Госдумы посетил в своем избирательном округе в Саратовской
области несколько знаковых стройплощадок. В поселке Солнечный-2 Вячеслав
Володин ознакомился с ходом строительства школы, рассчитанной на 1100 учащихся.
Глава Госдумы и губернатор региона Валерий Радаев побывали на строительстве
важного социального объекта. Сейчас там идет разработка котлована с установкой
пробных свай. Володин напомнил, что уже сейчас необходимо решить вопрос с
назначением руководителя новой школы, который будет контролировать процесс строительства.
"Важно приступить к формированию педагогического коллектива.
Школа будет большая, скоро можно будет начинать и запись ее будущих учеников",
– подчеркнул спикер.
На встрече с родителями будущих учеников Володин обсудил вопросы контроля со стороны жителей за
возведением школы. "Очень ждем эту школу. Мы так благодарны вам за
поддержку", – сказали жители.
Они обратились к спикеру с вопросом по транспортной доступности:
продлению автобусных маршрутов в микрорайон, где возводится школа. Губернатор
Валерий Радаев подчеркнул, что соответствующее поручение уже дано руководству
города и Минтранса: после майских праздников маршруты автобусов будет продлены.
Председатель Госдумы отметил важность завершения строительства в
срок, то есть до конца года. "Необходимо к сентябрю завершить возведение
здания, сделать благоустройство в октябре, в ноябре закончить отделочные работы
и в декабре сдать объект", – сказал Володин.
О необходимости новой школы в двух микрорайонах поселка жители говорили
на встрече с Вячеславом Володиным в феврале 2018 года. Тогда было принято
решение о строительстве учебного заведения. Спикер взял вопрос на личный контроль.
Средства на строительство учебного учреждения выделяются из
резервного фонда правительства, объем бюджетных ассигнований составляет почти
800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.
Отметим, что спикер Госдумы часто бывает в своем родном регионе и
помогает жителям решать важные социальные проблемы. В частности, серьезные
решения были приняты относительно обманутых дольщиков, которые потеряли свои
деньги, вложившись в строительство жилья.