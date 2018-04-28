Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую
область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главной региона
Валерием Радаевым они посетили стройплощадку дома в поселке Елшанка и
встретились с жителями-переселенцами из аварийных зданий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую
область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главной региона
Валерием Радаевым они посетили стройплощадку дома в поселке Елшанка и
встретились с жителями-переселенцами из аварийных зданий.
В Елшанку, которая расположена в Ленинском районе
Саратова, Вячеслав Володин приезжает уже не первый раз. Прошлой осенью спикер
во время рабочего визита встретился с жителями поселка и посмотрел на условия,
в которых живут люди.
После этого по личной инициативе председателя Госдумы
началась реализация благотворительного проекта – строительство многоэтажного
дома для переселенцев. В новое здание переедут жители из 21 ветхого аварийного
дома.
В ходе осмотра площадки под будущую многоэтажку к Володину
обратилась жительница дома по адресу улица Клубная, 1. Всего в этом здании 14
квартир. При этом в число аварийных домов, запланированных для расселения в
рамках проекта, оно не вошло.
По словам спикера, количество квартир в строящемся доме
будет увеличено. Их будет не 226, как планировалось ранее, а 240 – добавятся 14 квартир для жителей барака на Клубной, 1. "Будем
искать средства", – приводит слова Володина пресс-служба губернатора
Саратовской области. Председатель нижней палаты отметил, что на первом этаже
здания будет поликлиника, при этом дом нужно сдать уже в следующем году.
"Этим вопросом занимается губернатор", – сказал спикер.
Кроме того, в Елшанке будет проведено комплексное
благоустройство, построены спортивные объекты и увеличена площадь местной школы,
отметил законодатель. "Третий квартал следующего года – сдаем дом и
поликлинику, параллельно начинаем заниматься благоустройством поселка, и в это
же время сдаем обновленную школу", – подчеркнул спикер.
Жители выразили благодарность Вячеславу Володину за участие
в решении проблем Елшанки, а также обратились к нему с рядом вопросов
относительно ремонта дорог и проездов, замены водопроводных сетей. По словам губернатора
Валерия Радаева, уже в этом году будет выделен миллиард рублей на обновление водопроводной
сети.
Стоит отметить, что благотворительный проект по
строительству жилья для переселенцев из аварийного жилья реализуется в
Саратовской области впервые. На строительство нового дома перечислены
спонсорские средства в размере 90 миллионов рублей. Спикер также участвовал в
реализации проекта: из своих личных средств он выделил 10 миллионов рублей.
Общая стоимость работа составляет 300 миллионов. Планируется, что на
месте снесенных домов появится уютный бульвар.
Отметим, что спикер Госдумы часто бывает в своем родном
регионе и помогает жителям решать важные социальные проблемы. В частности,
серьезные решения были приняты относительно обманутых дольщиков, которые
потеряли свои деньги, вложившись в строительство жилья.