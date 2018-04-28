Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главной региона Валерием Радаевым они посетили стройплощадку дома в поселке Елшанка и встретились с жителями-переселенцами из аварийных зданий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскуюобласть, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главной регионаВалерием Радаевым они посетили стройплощадку дома в поселке Елшанка ивстретились с жителями-переселенцами из аварийных зданий.В Елшанку, которая расположена в Ленинском районеСаратова, Вячеслав Володин приезжает уже не первый раз. Прошлой осенью спикерво время рабочего визита встретился с жителями поселка и посмотрел на условия,в которых живут люди.После этого по личной инициативе председателя Госдумыначалась реализация благотворительного проекта – строительство многоэтажногодома для переселенцев. В новое здание переедут жители из 21 ветхого аварийногодома.В ходе осмотра площадки под будущую многоэтажку к Володинуобратилась жительница дома по адресу улица Клубная, 1. Всего в этом здании 14квартир. При этом в число аварийных домов, запланированных для расселения врамках проекта, оно не вошло.По словам спикера, количество квартир в строящемся домебудет увеличено. Их будет не 226, как планировалось ранее, а 240 – добавятся 14 квартир для жителей барака на Клубной, 1. "Будемискать средства", – приводит слова Володина пресс-служба губернатораСаратовской области. Председатель нижней палаты отметил, что на первом этажездания будет поликлиника, при этом дом нужно сдать уже в следующем году."Этим вопросом занимается губернатор", – сказал спикер.Кроме того, в Елшанке будет проведено комплексноеблагоустройство, построены спортивные объекты и увеличена площадь местной школы,отметил законодатель. "Третий квартал следующего года – сдаем дом иполиклинику, параллельно начинаем заниматься благоустройством поселка, и в этоже время сдаем обновленную школу", – подчеркнул спикер.Жители выразили благодарность Вячеславу Володину за участиев решении проблем Елшанки, а также обратились к нему с рядом вопросовотносительно ремонта дорог и проездов, замены водопроводных сетей. По словам губернатораВалерия Радаева, уже в этом году будет выделен миллиард рублей на обновление водопроводнойсети.Стоит отметить, что благотворительный проект построительству жилья для переселенцев из аварийного жилья реализуется вСаратовской области впервые. На строительство нового дома перечисленыспонсорские средства в размере 90 миллионов рублей. Спикер также участвовал вреализации проекта: из своих личных средств он выделил 10 миллионов рублей.Общая стоимость работа составляет 300 миллионов. Планируется, что наместе снесенных домов появится уютный бульвар.Отметим, что спикер Госдумы часто бывает в своем родномрегионе и помогает жителям решать важные социальные проблемы. В частности,серьезные решения были приняты относительно обманутых дольщиков, которыепотеряли свои деньги, вложившись в строительство жилья.