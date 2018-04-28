Вратарь казанского хоккейного клуба Ак Барс Эмиль Гарипов заявил, что имеет желание поиграть в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, он добавил, что несколько клубов уже проявили к нему интерес.

Вратарь казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Эмиль Гарипов заявил, что имеет желание поиграть в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, он добавил, что несколько клубов уже проявили к нему интерес."Конечно, есть желание поиграть в Северной Америке, — сказал Гарипов, которого цитирует РИА Новости. — У каждого пацана такая мечта есть: я же в детстве наклейки собирал с игроками НХЛ, мечтал. Есть интерес от нескольких клубов. Но если ехать, то сразу играть в НХЛ, а не в фарм-клуб".