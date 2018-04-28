В преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля предприятие «БИОТУМ» решило внести свою лепту и просветить подрастающее поколение в вопросах безопасности труда и ..

В преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля предприятие «БИОТУМ» решило внести свою лепту и просветить подрастающее поколение в вопросах безопасности труда и сохранения своего здоровья. Начать решено было с самых маленьких. Около 100 учеников младших классов школы №45 мкр. Энергетик стали участниками открытого урока на тему «Что такое охрана труда?», который состоялся 20 апреля в актовом зале школы. Руководство школы одобрило проведение такого полезного занятия тем более, что просвещение детей в вопросах безопасности и охраны труда, итак, стоит в планах воспитательной работы педагогов.Екатерина Дмитриева, специалист по охране труда НПП «БИОТУМ»:«На уроке в формате интересной, красочной презентации простыми словами мы рассказали детям об основных принципах охраны труда на примере нашего предприятия. С собой мы взяли инвентарь, все основные средства защиты, которые используют наши сотрудники при работе на производстве – каску, защитную одежду, очки для сварки, перчатки, самоспасатель и многое другое. Чтобы дети могли пощупать, померить, сфотографироваться. Урок получился не скучный и надеемся мы выполнили поставленную перед собой цель – сделать вклад в воспитание у детей уважительного отношения к охране труда в частности, к собственной безопасности в обычной жизни в общем».В конце урока всем ребятам было предложено принять участие в конкурсе рисунков на тему "Безопасность труда глазами детей», итоги которого были подведены 27 апреля.Всего в конкурсе приняло участие около 60 работ, среди которых были выбраны три лучших. 1 место получил рисунок Аксёновой Дарьи из 3А класса, 2 место присуждено Соколовой Анастасии из 1А класса и 3 место было отдано рисунку Головановой Кире из 2А класса. Победители в торжественной обстановке получили ценные подарки от "БИОТУМа", а всем остальным участникам были вручены благодарственные письма от предприятия за активное участие в конкурсе.Не забыли биотумовцы и о детях сотрудников предприятия, среди которых также был проведен корпоративный конкурс на лучший рисунок на тему "Безопасность труда на работе моего папы или мамы".Екатерина Дмитриева, специалист по охране труда НПП «БИОТУМ»: «Я отвечаю за охрану труда и контролирую соблюдение всех условий, чтобы сотрудникам нашего предприятия работалось комфортно и безопасно. А также контролирую самих сотрудников на ежедневных обходах по территории завода, чтобы они сами выполняли определенные правила безопасности и не на вредили себе. На нашем предприятии очень ответственно подходят к охране труда работников. И мы хотим воспитать такое же ответственное отношение к охране труда и у детей. Пусть это капля в море, но это наш посильный вклад в безопасность детей в их будущей жизни».