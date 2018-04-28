В поселке Корнево Калининградской области взорвался неизвестный предмет. Один 11-летний ребенок погиб. Еще двое, 5 и 10 лет, получили ранения. Их доставили в детскую областную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

В поселке Корнево Калининградской области взорвался неизвестный предмет. Один 11-летний ребенок погиб. Еще двое, 5 и 10 лет, получили ранения. Их доставили в детскую областную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. На место трагедии выехали спасатели МЧС и психологи.Как рассказала агентству ТАСС представитель следственного комитета по Калининградской области Наталья Гацко, дети играли на пустыре. Один из них бросил камень в неизвестный предмет, который мог оказаться неразорвавшимся боеприпасом, и тот взорвался.