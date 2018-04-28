Перехваченные в Сирии американские Томагавки внимательно изучат в России. Полученные данные позволят российским ПВО захватывать эти ракеты сразу после пуска, считают в Совфеде.

Перехваченные в Сирии американские "Томагавки"внимательно изучат в России. Полученные данные позволят российским ПВОзахватывать эти ракеты сразу после пуска, считают в Совфеде.Американским "Томагавкам" в России обеспечатлучшие условия. и теплый прием. Поражение этих "умных и красивых"ракет станет еще более легким делом, уверен член комитета Совета Федерации пообороне и безопасности Франц Клинцевич."Да оно и так в принципе для нас не затруднительно. Нотам же много интересных вещей, которые могли бы нам помочь и подсказать, аможет быть, где-то изменить наше вооружение. Этим мы незамедлительновоспользуемся", – заявил сенатор.Напомним, сбитые в Сирии "Томагавки" былидоставлены в Россию. Минобороны днем ранее представило обломки ракет,выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии 14 апреля. Западные СМИ всвязи с этим публикуют панические доклады американских экспертов. Они считают,что, изучив оружие противника, Россия может научиться его уничтожать, а это дляСША – самый страшный кошмар. По словам специалистов, испытания"Томагавков" могут продолжаться несколько лет, пока не приведут их к"самоубийственной гибели".Действительно, по словам Клинцевича, для российских ученых американскиеракеты – серьезная находка, которая позволит укрепить обороноспособность страны."Дело в том, что сделано этих "Томагавков" очень много. И водночасье их никто не поменяет", – цитируют сенатора "Известия".Теперь можно не беспокоиться о том, что США начнутмоментально реализовывать свою концепцию молниеносного глобального удара.Ударом по Сирии американцы проверяли российские ПВО. Но сейчас у России появилоськак минимум 10 лет передышки – Вашингтон сам дал Москве эту возможность,которой она и воспользуется, подчеркнул Клинцевич.Сенатор отметил, что российские специалисты разберут ракетыдо последней детали и все изучат – чтобы понимать, как эффективно бороться сними и какие возможные перспективы развития могут быть у "Томагавков".