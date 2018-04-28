Перехваченные в Сирии американские Томагавки
внимательно изучат в России. Полученные данные позволят российским ПВО
захватывать эти ракеты сразу после пуска, считают в Совфеде.
Перехваченные в Сирии американские "Томагавки"
внимательно изучат в России. Полученные данные позволят российским ПВО
захватывать эти ракеты сразу после пуска, считают в Совфеде.
Американским "Томагавкам" в России обеспечат
лучшие условия. и теплый прием. Поражение этих "умных и красивых"
ракет станет еще более легким делом, уверен член комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Да оно и так в принципе для нас не затруднительно. Но
там же много интересных вещей, которые могли бы нам помочь и подсказать, а
может быть, где-то изменить наше вооружение. Этим мы незамедлительно
воспользуемся", – заявил сенатор.
Напомним, сбитые в Сирии "Томагавки" были
доставлены в Россию. Минобороны днем ранее представило обломки ракет,
выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии 14 апреля. Западные СМИ в
связи с этим публикуют панические доклады американских экспертов. Они считают,
что, изучив оружие противника, Россия может научиться его уничтожать, а это для
США – самый страшный кошмар. По словам специалистов, испытания
"Томагавков" могут продолжаться несколько лет, пока не приведут их к
"самоубийственной гибели".
Действительно, по словам Клинцевича, для российских ученых американские
ракеты – серьезная находка, которая позволит укрепить обороноспособность страны.
"Дело в том, что сделано этих "Томагавков" очень много. И в
одночасье их никто не поменяет", – цитируют сенатора "Известия".
Теперь можно не беспокоиться о том, что США начнут
моментально реализовывать свою концепцию молниеносного глобального удара.
Ударом по Сирии американцы проверяли российские ПВО. Но сейчас у России появилось
как минимум 10 лет передышки – Вашингтон сам дал Москве эту возможность,
которой она и воспользуется, подчеркнул Клинцевич.
Сенатор отметил, что российские специалисты разберут ракеты
до последней детали и все изучат – чтобы понимать, как эффективно бороться с
ними и какие возможные перспективы развития могут быть у "Томагавков".