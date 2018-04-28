Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое, по мнению Германа Грефа, станет аналогом Amazon. Стоимость сделки оценивается в 60 млрд руб. Совместное предприятие будет базироваться на Яндекс.Маркет.

Яндекс и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое, по мнению Германа Грефа, станет аналогом Amazon. Стоимость сделки оценивается в 60 млрд руб. Совместное предприятие будет базироваться на Яндекс.Маркет.Председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что заключенная сделка очень важна для всего российского рынка, - сообщает. Работа над подписанием соглашения продолжалась на протяжении года. Мы получили все необходимые разрешения для совершения этой сделки, и правовая сторона вопроса теперь полностью завершена, — сообщил он.В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. Они будут направлены на развитие полноценной торговой площадки в интернете.Генеральный директор совместного предприятия Яндекс.Маркет Максим Гришаков подчеркнул, что основной целью команды проекта станет его превращение в одного из крупнейших игроков российского онлайн-ретейла. Яндекс.Маркет будет создавать новые удобные и безопасные сервисы для пользователей, а также современные технологические решения для наших партнеров, — рассказал он.Яндекс и Сбербанк получат равные неконтрольные доли в новой компании, а оставшиеся 10% акций будут переданы на формирование опционного фонда для команды Яндекс.Маркета.В сообщении Сбербанка указаны три основные направления работы новой компании. Первым из них станет создание полноценного маркетплейса — онлайн-площадки, на которой будет возможна покупка товаров. Эта же площадка будет заниматься вопросами логистики и обслуживанием клиентов. Второе направление, сообщили в Сбербанке, — развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Кроме того, продолжится развитие и существующей модели Яндекс.Маркета, работающего сейчас как площадка для выбора товаров и сравнения цен.Решение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркет было принято Сбербанком и Яндексом летом 2017 года, соглашение о намерениях было подписано 9 августа. До этого, весной 2017 года, сообщалось о возможном сотрудничестве Сбербанка и AliExpress в создании площадки онлайн-торговли. Однако это сотрудничество в Яндексе называли угрозой для бренда и бизнеса компании.