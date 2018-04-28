Фигурист Евгений Плющенко вступился за младшего сына Сашу.
По мнению спортсмена его наследник честно заработал медаль, а обвинения в необъективном судействе – ложь.
Фигурист Евгений Плющенко вступился за младшего сына Сашу.
По мнению спортсмена его наследник честно заработал медаль, а обвинения в необъективном судействе – ложь.
В своем Instagram мужчина опубликовал запись выступления Плющенко-младшего
на соревнованиях юных фигуристов и обратился к поклонникам: "Кто бы что не
говорил, а Саня реально молодец,и он будет участвовать во всех турнирах которые
я провожу,он соревновался и в честной борьбе и обыграл своих соперников,которые
были все старше его! Я наблюдал за всеми участниками соревнований ,и никогда бы
не допустил необъективности, так как не раз сам чувствовал несправедливость
судейства", – высказался Евгений.
Судя по всему, чемпион был в ярости из-за странной реакции пользователей. Спортсмен отметил, что горд за сына и очень рад, что Саша
решил продолжить дело его жизни и носит при этом его фамилию. "Мы готовы к предвзятому отношению,так было,есть
и будет,не мы -первые и не мы -последние !Спорт стал ( в большей своей части )
и его жизнью тоже ,и мы всем этому обстоятельству очень рады!" – врезал он обидчикам наследника. Плющенко пригласил скептически настроенных поклонников посмотреть прокаты
всех участников состязания на сайте YouTube.
Добавим, что недавно в Сети появилась информации о том, что
младший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша
получил золото на своих первых соревнованиях. Недоброжелатели тут же решили,
что победу мальчик получил незаслуженно. Многие поспешили заметить, что Саше дали медаль из-за
родственных связей, а не за талант и трудолюбие, так как награда, за которую
боролись ребятишки, как и площадка, принимающая состязания, носят имя его знаменитого
отца.