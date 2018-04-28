Фигурист Евгений Плющенко вступился за младшего сына Сашу. По мнению спортсмена его наследник честно заработал медаль, а обвинения в необъективном судействе – ложь.

Фигурист Евгений Плющенко вступился за младшего сына Сашу.По мнению спортсмена его наследник честно заработал медаль, а обвинения в необъективном судействе – ложь.В своем Instagram мужчина опубликовал запись выступления Плющенко-младшегона соревнованиях юных фигуристов и обратился к поклонникам: "Кто бы что неговорил, а Саня реально молодец,и он будет участвовать во всех турнирах которыея провожу,он соревновался и в честной борьбе и обыграл своих соперников,которыебыли все старше его! Я наблюдал за всеми участниками соревнований ,и никогда быне допустил необъективности, так как не раз сам чувствовал несправедливостьсудейства", – высказался Евгений.Судя по всему, чемпион был в ярости из-за странной реакции пользователей. Спортсмен отметил, что горд за сына и очень рад, что Сашарешил продолжить дело его жизни и носит при этом его фамилию. "Мы готовы к предвзятому отношению,так было,естьи будет,не мы -первые и не мы -последние !Спорт стал ( в большей своей части )и его жизнью тоже ,и мы всем этому обстоятельству очень рады!" – врезал он обидчикам наследника. Плющенко пригласил скептически настроенных поклонников посмотреть прокатывсех участников состязания на сайте YouTube.Добавим, что недавно в Сети появилась информации о том, чтомладший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Сашаполучил золото на своих первых соревнованиях. Недоброжелатели тут же решили,что победу мальчик получил незаслуженно. Многие поспешили заметить, что Саше дали медаль из-зародственных связей, а не за талант и трудолюбие, так как награда, за которуюборолись ребятишки, как и площадка, принимающая состязания, носят имя его знаменитогоотца.