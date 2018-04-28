Требование Украины передать ей Крымский мост вызвало в
России бурную реакцию. Киеву сразу же припомнили Харьков и Одессу, основанные
русскими и то, что во времена украинского владения Крымом там палец о палец не
ударили для приведения в порядок инфраструктуры полуострова.
Требование Украины передать ей Крымский мост вызвало в
России бурную реакцию. Киеву сразу же припомнили Харьков и Одессу, основанные
русскими и то, что во времена украинского владения Крымом там палец о палец не
ударили для приведения в порядок инфраструктуры полуострова.
Заявление лидера запрещенного в России "Меджлиса
крымско-татарского народа", депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова
вызывает, скорее, смех, чем какие-то негативные эмоции. Очевидно, господин
Чубаров решил пойти по пути Михаила Саакашвили с его глупыми заявлениями и
поступками.
Так как Мишико в последнее время не радует общественность
экстравагантными выходками, его нишу очень удачно пытается занять лидер
организации, пытающейся позиционировать себя влиятельной политической силой.
И надо
отметить, что это ему удается: достаточно ознакомиться с эпитетами, которые
звучат в адрес этого господина и его заявлений от российских политиков:
"блеф картежника", "психическое расстройство",
"раздвоение мировоззрения", "политический проходимец"…
Прежде всего, стоит напомнить, что требовать любой объект
или денежный сумму в качестве контрибуции имеет право выигравшее в войне
государство у проигравшего. Разговоры о контрибуции между Россией и Украиной в
целом лишены смысла, поскольку две страны никогда не находились и не находятся
в состоянии войны.
Другой аспект этих нелепых претензий заключается в ответе на
простой вопрос – а что, собственно собирается делать с Крымским мостом Украина,
ведь он соединяет два региона России. Зачем Незалежной понадобился объект
инфраструктуры на территории нашей страны? Ответа на эти вопросы мы вряд ли когда-то услышим.
Абсурдность ситуации схожа с требованием Москвы отдать ей, к примеру, Дарницкий
или любой другой мост в Киеве.
Политолог
и публицист Армен Гаспарян в интервью Dni.Ru напомнил, что именно представители
"Меджлиса крымско-татарского народа" распространяли информацию о том, что
никакого Крымского моста нет и в помине, а его строительство снимают в одном из
павильонов "Мосфильма". В подобные сказки можно было верить несколько
дней году эдак в 1930, когда в помине не было интернета, а телевидение
обходилось без прямых включений.
Если
Украина пытается перевести разговор в плоскость претензий, то ей можно о многом
напомнить, считает эксперт. Например, о том, что за те годы, пока Крым был
украинским, в его инфраструктуру не вкладывалось ни копейки.
"Я был в
Крыму в 2014 году, сразу после референдума. Было такое ощущение, что только что
закончилась Великая Отечественная война. Такой был уровень жизни и состояние
дорог, по которому можно судить о благополучии в регионе", – сказал
Гаспарян.
Кстати, вместе
с претензиями на мост украинский политик выразил и сомнение в том, что он сможет полноценно
функционировать. Об этом украинские пропагандисты говорят чуть ли не каждый
день и даже вбрасывают в соцсети фотографии со строительства, свидетельствующие
о проблемах. Правда, через какое-то время оказывается, что это бы банальный Photoshop.
Именно с
помощью этой программы депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил украинским политикам изготовить сертификат о том, что они получили
Крымский мост в качестве контрибуции.
"У
Киева всегда две стадии политики – если не получилось напугать, то нужно
проситься в долю. Так и с мостом, ориентир – всегда занимать достойную позицию:
либо орущий рот, либо протянутая рука. Глядишь, русские слезу пустят и
поделятся с братским народом", – сказал в интервью "Взгляду" депутат Госдумы от Республики Крым Руслан
Бальбек.
Он
добавил, что всегда причислял нардепа Чубарова к плеяде фантастов. "Только
писатели свои мысли излагают на бумаге, а тот пошел по пропагандистскому пути",
– сказал парламентарий.
Понимая, что ни Крым, ни мост Украине заполучить не
удастся, она идет на крайние меры. Российский МИД предупредил судовые компании в связи с
рисками пиратских захватов кораблей украинскими военными. Кроме этих незаконных
действий, в Незалежной пугают терактами всех, кто поедет по Крымскому мосту.
"Всем,
кто планирует диверсии на территории России, неплохо бы ознакомится с нашей доктриной
национальной безопасности и понять, что возмездие за это обязательно придет
любому, кто покушается на российскую государственность", – охладил пыл горячих
украинских голов политолог Армен Гаспарян.
Что касается
виновника сегодняшних нелепых заявлений, то его строительство близится к
завершению. В мае 2018 года по Крымскому мосту будет открыто автомобильное движение,
а в следующем году и железнодорожное. На днях прошли испытания автомобильной
части моста: ее серьезно проверили на прочность, прогнав по дорожному полотну восемь
груженых самосвалов.