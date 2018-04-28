Требование Украины передать ей Крымский мост вызвало в России бурную реакцию. Киеву сразу же припомнили Харьков и Одессу, основанные русскими и то, что во времена украинского владения Крымом там палец о палец не ударили для приведения в порядок инфраструктуры полуострова.

Требование Украины передать ей Крымский мост вызвало вРоссии бурную реакцию. Киеву сразу же припомнили Харьков и Одессу, основанныерусскими и то, что во времена украинского владения Крымом там палец о палец неударили для приведения в порядок инфраструктуры полуострова.Заявление лидера запрещенного в России "Меджлисакрымско-татарского народа", депутата Верховной рады Украины Рефата Чубаровавызывает, скорее, смех, чем какие-то негативные эмоции. Очевидно, господинЧубаров решил пойти по пути Михаила Саакашвили с его глупыми заявлениями ипоступками.Так как Мишико в последнее время не радует общественностьэкстравагантными выходками, его нишу очень удачно пытается занять лидерорганизации, пытающейся позиционировать себя влиятельной политической силой.И надоотметить, что это ему удается: достаточно ознакомиться с эпитетами, которыезвучат в адрес этого господина и его заявлений от российских политиков:"блеф картежника", "психическое расстройство","раздвоение мировоззрения", "политический проходимец"…Прежде всего, стоит напомнить, что требовать любой объектили денежный сумму в качестве контрибуции имеет право выигравшее в войнегосударство у проигравшего. Разговоры о контрибуции между Россией и Украиной вцелом лишены смысла, поскольку две страны никогда не находились и не находятсяв состоянии войны.Другой аспект этих нелепых претензий заключается в ответе напростой вопрос – а что, собственно собирается делать с Крымским мостом Украина,ведь он соединяет два региона России. Зачем Незалежной понадобился объектинфраструктуры на территории нашей страны? Ответа на эти вопросы мы вряд ли когда-то услышим.Абсурдность ситуации схожа с требованием Москвы отдать ей, к примеру, Дарницкийили любой другой мост в Киеве.Политологи публицист Армен Гаспарян в интервью Dni.Ru напомнил, что именно представители"Меджлиса крымско-татарского народа" распространяли информацию о том, чтоникакого Крымского моста нет и в помине, а его строительство снимают в одном изпавильонов "Мосфильма". В подобные сказки можно было верить несколькодней году эдак в 1930, когда в помине не было интернета, а телевидениеобходилось без прямых включений.ЕслиУкраина пытается перевести разговор в плоскость претензий, то ей можно о многомнапомнить, считает эксперт. Например, о том, что за те годы, пока Крым былукраинским, в его инфраструктуру не вкладывалось ни копейки."Я был вКрыму в 2014 году, сразу после референдума. Было такое ощущение, что только чтозакончилась Великая Отечественная война. Такой был уровень жизни и состояниедорог, по которому можно судить о благополучии в регионе", – сказалГаспарян.Кстати, вместес претензиями на мост украинский политик выразил и сомнение в том, что он сможет полноценнофункционировать. Об этом украинские пропагандисты говорят чуть ли не каждыйдень и даже вбрасывают в соцсети фотографии со строительства, свидетельствующиео проблемах. Правда, через какое-то время оказывается, что это бы банальный Photoshop.Именно спомощью этой программы депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил украинским политикам изготовить сертификат о том, что они получилиКрымский мост в качестве контрибуции."УКиева всегда две стадии политики – если не получилось напугать, то нужнопроситься в долю. Так и с мостом, ориентир – всегда занимать достойную позицию:либо орущий рот, либо протянутая рука. Глядишь, русские слезу пустят иподелятся с братским народом", – сказал в интервью "Взгляду" депутат Госдумы от Республики Крым РусланБальбек.Ондобавил, что всегда причислял нардепа Чубарова к плеяде фантастов. "Толькописатели свои мысли излагают на бумаге, а тот пошел по пропагандистскому пути",– сказал парламентарий.Понимая, что ни Крым, ни мост Украине заполучить неудастся, она идет на крайние меры. Российский МИД предупредил судовые компании в связи срисками пиратских захватов кораблей украинскими военными. Кроме этих незаконныхдействий, в Незалежной пугают терактами всех, кто поедет по Крымскому мосту."Всем,кто планирует диверсии на территории России, неплохо бы ознакомится с нашей доктринойнациональной безопасности и понять, что возмездие за это обязательно придетлюбому, кто покушается на российскую государственность", – охладил пыл горячихукраинских голов политолог Армен Гаспарян.Что касаетсявиновника сегодняшних нелепых заявлений, то его строительство близится кзавершению. В мае 2018 года по Крымскому мосту будет открыто автомобильное движение,а в следующем году и железнодорожное. На днях прошли испытания автомобильнойчасти моста: ее серьезно проверили на прочность, прогнав по дорожному полотну восемьгруженых самосвалов.