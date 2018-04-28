Жительница Нижнего Новгорода, убившая своих двоих детей, размещала в соцсетях трогательные видео с малышами. Последнее из них опубликовано за несколько дней до зверского преступления.

Жительница Нижнего Новгорода, убившая своих двоих детей, размещалав соцсетях трогательные видео с малышами. Последнее из них опубликовано занесколько дней до зверского преступления.Елена Керимова выложила ролик на своей страничке в Instagram. На кадрах видеоженщина и дети едут в машине и слушают трогательную песню "Мама". ДочериЕлены Хадиже было 4 года, сыну Сулейману – 2.Следователи задержали Елену Керимову после того, какобгоревшие останки ее детей были найдены на овощебазе в Семеновском районеобласти. Женщина призналась, что это она убила малышей и пыталась их сжечь. Онаутверждает, что пошла на такой шаг, так как "не могла обеспечить детямдостойную жизнь", передает Life.ru.Как писали Dni.Ru, утром 25 апреля женщина собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованного авто. Потом она заехала на АЗС, купила жидкость для розжига и поехала в лес. Там она разожгла костер и попыталась сжечь детей. Однако испугалась, что ее заметят охотники, сбила пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород. На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в заброшенном здании подожгла их и уехала.Объяснения своего поступка, представленные Еленой, следователей поразили. Установлено, что мать ежемесячно тратилатолько на аренду автомобилей более 40 тысяч рублей, а незадолго до убийствадетей купила дорогую путевку на зарубежный курорт. Сейчас эксперты пытаются выяснить,насколько вменяема женщина.