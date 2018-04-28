Проходка тоннелей на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ), который строят китайские специалисты из компании CRCC, начнется уже в следующем месяце. Об этом журналистам заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин по итогам осмотра хода работ на станции Мичуринский проспект нового метрокольца.

Проходка тоннелей на юго-западном участке Большой кольцевойлинии метро (БКЛ), который строят китайские специалисты из компании CRCC,начнется уже в следующем месяце. Об этом журналистам заявил главастройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин по итогам осмотра хода работ на станции"Мичуринский проспект" нового метрокольца.Всего на юго-западном участке БКЛ три станции -"Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и"Аминьевское шоссе". Их планируется открыть для пассажирскогодвижения в 2020 году. Над возведением участка трудится один из крупнейшихмировых подрядчиков в области метростроения – китайская компания China RailwayConstruction Corporation Limited (CRCC).По словам Марата Хуснуллина, специалисты из Поднебеснойведут работы в соответствии с графиком. "Сейчас готовится площадка длястартового котлована. Пришел тоннелепроходческий комплекс из Китая, всего пятьщитов", – сказал глава столичного стройкомплекса.По его словам, первый комплекс планируется запустить настанции "Аминьевское шоссе" уже в мае этого года. "Второй щитпойдет от "Мичуринского проспекта" в июне", – рассказалХуснуллин. Он отметил, что китайцы привезли в Москву свой инженерно-техническийсостав – порядка 300 человек. Остальные специалисты – из России."У нас с китайскими коллегами много общего, в том числев подходах к системе управления", – сказал руководитель городскогостройкомплекса. По его словам, специалисты из КНР удивляются той скорости, скоторой в Москве сегодня строится метро.В свою очередь, начальник участка станции "Мичуринскийпроспект" Большой кольцевой линии Чжао Хунжу рассказал о некоторых деталяхее строительства. Длина станции – 207 метров, ширина – 26. Самое глубокое место"Мичуринского проспекта" БКЛ – 29 метров. "Вокруг много жилыхдомов, мы стараемся делать так, чтобы не мешать спокойствию местныхжителей", – сказал он. По словам специалиста компании CRCC, строительствоюго-западного участка усложняет перепадом высоты – 25 метров между"Проспектом Вернадского" и "Мичуринским проспектом".Чжао Хунжу подчеркнул, что возведение метро в Москве -первый шаг компании на европейском рынке. "Мы планируем участвовать вновых конкурсах в России. Постараемся хорошо выполнить текущую работу, а потомвыигрывать новые тендеры", – сказал он. Кроме того, CRCC планирует участвоватьв работе по строительству транспортно-пересадочных узлов. "Мы ужепроектируем три ТПУ – "Мневники", "Терехово" и"Мичуринский проспект", – добавил представитель компании.ChinaRailway Construction Corporation Limited (CRCC) – вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway EngineeringCorporation. Штаб-квартира располагается в Пекине. Корпорация занимаетсястроительством железнодорожной инфраструктуры, тоннелей, мостов, аэропортов идругих значимых объектов.Право строить три станции Большого метрокольца в Москвекомпания получила в январе этого гожа. Стоимость контракта – около 23миллиардов рублей.Большая кольцевая линия – один из крупнейшихинфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранееназывавшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, аобщая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузитстанции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут впути.Первый участок БКЛ был открыт в феврале этого года. Отрезокдлиной 10,5 километра включает пять станций – "Деловой центр","Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и"Петровский парк". Как отметил глава столичного стройкомплекса МаратХуснуллин, новый участок значительно улучшит транспортную ситуацию в районахрайоны Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский, а также в деловомцентре "Москва-Сити".В целом за последние семь лет протяженность Московскогометрополитена выросла на 30%. Только в прошлом году построено более 20километров линий и девять станций подземки.