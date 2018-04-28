Проходка тоннелей на юго-западном участке Большой кольцевой
линии метро (БКЛ), который строят китайские специалисты из компании CRCC,
начнется уже в следующем месяце. Об этом журналистам заявил глава
стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин по итогам осмотра хода работ на станции
Мичуринский проспект нового метрокольца.
Проходка тоннелей на юго-западном участке Большой кольцевой
линии метро (БКЛ), который строят китайские специалисты из компании CRCC,
начнется уже в следующем месяце. Об этом журналистам заявил глава
стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин по итогам осмотра хода работ на станции
"Мичуринский проспект" нового метрокольца.
Всего на юго-западном участке БКЛ три станции -
"Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и
"Аминьевское шоссе". Их планируется открыть для пассажирского
движения в 2020 году. Над возведением участка трудится один из крупнейших
мировых подрядчиков в области метростроения – китайская компания China Railway
Construction Corporation Limited (CRCC).
По словам Марата Хуснуллина, специалисты из Поднебесной
ведут работы в соответствии с графиком. "Сейчас готовится площадка для
стартового котлована. Пришел тоннелепроходческий комплекс из Китая, всего пять
щитов", – сказал глава столичного стройкомплекса.
По его словам, первый комплекс планируется запустить на
станции "Аминьевское шоссе" уже в мае этого года. "Второй щит
пойдет от "Мичуринского проспекта" в июне", – рассказал
Хуснуллин. Он отметил, что китайцы привезли в Москву свой инженерно-технический
состав – порядка 300 человек. Остальные специалисты – из России.
"У нас с китайскими коллегами много общего, в том числе
в подходах к системе управления", – сказал руководитель городского
стройкомплекса. По его словам, специалисты из КНР удивляются той скорости, с
которой в Москве сегодня строится метро.
В свою очередь, начальник участка станции "Мичуринский
проспект" Большой кольцевой линии Чжао Хунжу рассказал о некоторых деталях
ее строительства. Длина станции – 207 метров, ширина – 26. Самое глубокое место
"Мичуринского проспекта" БКЛ – 29 метров. "Вокруг много жилых
домов, мы стараемся делать так, чтобы не мешать спокойствию местных
жителей", – сказал он. По словам специалиста компании CRCC, строительство
юго-западного участка усложняет перепадом высоты – 25 метров между
"Проспектом Вернадского" и "Мичуринским проспектом".
Чжао Хунжу подчеркнул, что возведение метро в Москве -
первый шаг компании на европейском рынке. "Мы планируем участвовать в
новых конкурсах в России. Постараемся хорошо выполнить текущую работу, а потом
выигрывать новые тендеры", – сказал он. Кроме того, CRCC планирует участвовать
в работе по строительству транспортно-пересадочных узлов. "Мы уже
проектируем три ТПУ – "Мневники", "Терехово" и
"Мичуринский проспект", – добавил представитель компании.
China
Railway Construction Corporation Limited (CRCC) – вторая крупнейшая государственная строительная компания Китая после China Railway Engineering
Corporation. Штаб-квартира располагается в Пекине. Корпорация занимается
строительством железнодорожной инфраструктуры, тоннелей, мостов, аэропортов и
других значимых объектов.
Право строить три станции Большого метрокольца в Москве
компания получила в январе этого гожа. Стоимость контракта – около 23
миллиардов рублей.
Большая кольцевая линия – один из крупнейших
инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее
называвшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а
общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит
станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в
пути.
Первый участок БКЛ был открыт в феврале этого года. Отрезок
длиной 10,5 километра включает пять станций – "Деловой центр",
"Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и
"Петровский парк". Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат
Хуснуллин, новый участок значительно улучшит транспортную ситуацию в районах
районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский, а также в деловом
центре "Москва-Сити".
В целом за последние семь лет протяженность Московского
метрополитена выросла на 30%. Только в прошлом году построено более 20
километров линий и девять станций подземки.