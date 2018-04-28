Шорты, кроссовки или босые ноги – вот что прячут под столом
телеведущие. При этом камеры показывают зрителям мужчин в пиджаках и галстуках
и дам в строгих платьях.
Шорты, кроссовки или босые ноги – вот что прячут под столом
телеведущие. При этом камеры показывают зрителям мужчин в пиджаках и галстуках
и дам в строгих платьях.
Тайную жизнь под столом эфирных студий показал зрителям телеведущий
американского канала KTVU Фрэнк Сомервилль. Оказалось, что строгие костюмы и
платья успешно сочетаются с шортами и босыми ногами.
В один из дней в студии было особенно жарко, и диктор решил
запечатлеть наряды своих коллег – как, впрочем, и свой – для истории. Снимки
Фрэнк разместил на своей странице в соцсети в Facebook. Под стол ведущим
поставили вентиляторы, Сомервилль закатал брюки, а его коллега по эфиру была
вынуждена снять туфли.
"Вот, что происходит, когда кондиционер в студии
работает не так, как должен", – подписал фотографии с оголившимися
телевизионщиками Фрэнк. "Мы договорились, что нам нужно сделать фото,
потому что мы оба выглядим такими смешными", – написал диктор.
Подписчики страницы ведущего встретили пост с энтузиазмом.
Они радуются, что, наконец-то, узнали, во что одеты дикторы ниже пояса. Теперь пользователи
ожидают таких же откровенных снимков от судей в мантиях, которые обычно тоже
проводят заседания, сидя за столом.
Поучаствовал в скандальной фотосессии и спортивный редактор
Марк Ибанез. Он признался, что шорты – это его повседневная рабочая одежда.