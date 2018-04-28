Шорты, кроссовки или босые ноги – вот что прячут под столом телеведущие. При этом камеры показывают зрителям мужчин в пиджаках и галстуках и дам в строгих платьях.

Шорты, кроссовки или босые ноги – вот что прячут под столомтелеведущие. При этом камеры показывают зрителям мужчин в пиджаках и галстукахи дам в строгих платьях.Тайную жизнь под столом эфирных студий показал зрителям телеведущийамериканского канала KTVU Фрэнк Сомервилль. Оказалось, что строгие костюмы иплатья успешно сочетаются с шортами и босыми ногами.В один из дней в студии было особенно жарко, и диктор решилзапечатлеть наряды своих коллег – как, впрочем, и свой – для истории. СнимкиФрэнк разместил на своей странице в соцсети в Facebook. Под стол ведущимпоставили вентиляторы, Сомервилль закатал брюки, а его коллега по эфиру былавынуждена снять туфли."Вот, что происходит, когда кондиционер в студииработает не так, как должен", – подписал фотографии с оголившимисятелевизионщиками Фрэнк. "Мы договорились, что нам нужно сделать фото,потому что мы оба выглядим такими смешными", – написал диктор.Подписчики страницы ведущего встретили пост с энтузиазмом.Они радуются, что, наконец-то, узнали, во что одеты дикторы ниже пояса. Теперь пользователиожидают таких же откровенных снимков от судей в мантиях, которые обычно тожепроводят заседания, сидя за столом.Поучаствовал в скандальной фотосессии и спортивный редакторМарк Ибанез. Он признался, что шорты – это его повседневная рабочая одежда.